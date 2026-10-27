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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

درخواست لیکود برای تمدید زمان رأی‌گیری رد شد

درخواست لیکود برای تمدید زمان رأی‌گیری رد شد

کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی با درخواست حزب لیکود برای تمدید مهلت رأی‌گیری مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که کمیته مرکزی انتخابات این رژیم با درخواست حزب لیکود برای تمدید زمان رأی‌گیری مخالفت کرده است.

انتخابات امروز، ۲۷ اکتبر، ششمین انتخابات سراسری سرزمین‌های اشغالی از سال ۲۰۱۹ به شمار می‌رود. همچنین، این نخستین انتخابات طی ۳۸ سال گذشته است که در پایان یک دوره کامل فعالیت کنست برگزار می‌شود.

با توجه به کاهش شدید مجبوبیت نتانیاهو و مواجه شدن وی با خطر کنار گذاشتن از قدرت و محاکمه به اتهام فساد برای وی این انتخابات که سرنوشت ساز توصیف شده است.

کد مطلب 6992073

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