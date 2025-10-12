محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دخترِ زنده‌یاد محمد کاسبی، با اعلام خبر درگذشت پدرش، پیامی را در اختیار روابط عمومی وزارت فرهنگ گذاشت.

در این پیام آمده است:

«به نام خداوند جان آفرین

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل / از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل

اینک با قلبی شکسته و دلی آکنده از غم و اندوه، جانمان بر لب می‌رسد در این لحظه که باید از مسافری بگوییم که همسر و پدری مهربان بود، مردی مردانه بود.

غم، دل‌های‌مان را می‌فشارد در این زمان که باید به دوستان و آشنایان خبر بدهیم که محمد کاسبی، آن هنرمند فرهیخته، آن عزیز بهتر از جانمان، جان به جان آفرین تسلیم کرد و جهان فانی را به دیار باقی واگذاشت و رفت.

همدل شویم تا به حمد و دعایی بدرقه‌اش کنیم. باشد که روحش در آسمان‌ها آرام گیرد.»

مراسم تشییع آن هنرمند فقید، متعاقبا توسط خانواده اش اعلام می‌شود.

محمد کاسبی متولد ۱۳۳۰ و فارغ التحصیل دانشکده هنرهای دراماتیک بازیگر پرکار فیلم های سینمایی در دهه ۶۰ است که تجربیات زیادی نیز در عرصه تئاتر دارد. وی بعد از انقلاب نیز هم در سینما و هم در تلویزیون فعالیت زیادی داشت. او در تلویزیون با سریال «خوش رکاب» مورد توجه قرار گرفت و «صاحبدلان»، «خوش نشین ها»، «سر دلبران» و «بچه مهندس» از دیگر مجموعه های تلویزیونی این بازیگر است. محمد کاسبی در اوایل سال ۱۳۵۸ با چندی از دوستانش حوزه اندیشه و هنر اسلامی را پایه‌گذاری کرد که بعدها نام این محل به حوزه هنری تغییر کرد، او همچنین مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد را نیز بنیانگذاری کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده و جامعه هنری تسلیت می گوید.