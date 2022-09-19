به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک‌شدن طوفان بسیار قدرتمندِ نانمادول (Nanmadol)، به مناطق غربی ژاپن، دولت ژاپن دستور تخلیه ۹.۵ میلیون نفر را صادر کرد.

بنا بر گزارش «NHK»، با نزدیک‌شدن طوفان نانمادول، سازمان هواشناسی ژاپن برای مناطق غربی هشدار سطح ۴ صادر کرده؛ هشدار سطح ۴ توصیه به تخلیه و اسکان در محل امن می‌کند و زمان برای تخلیه همچنان وجود دارد. هشدار سطح ۵ و بالاتر، نشانگر تهدید فوری است و فرد برای نجات جان خود باید فوراً وارد عمل شود.

سازمان هواشناسی ژاپن برای .۹.۵ میلیون نفر (۴.۲ خانواده) در مناطق کیوشو، شیکوکو، و چوگوکو در غرب این کشور هشدار سطح ۴ صادر کرده است. همچنین برای ۲۵۰ هزار خانواده و نزدیک به ۵۳۹ هزار نفر در استان‌های کاگوشیما، میازاکی، اویتا، کوماموتو، و یاماگوچی، هشدار سطح ۵ صادر شده است.

پیش‌بینی شده که این طوفان از سواحل غربی ژاپن به سمت مناطق شرقی این کشور حرکت کند و در حرکت از سمت غرب به شرق، تا صبح سه‌شنبه از مناطق شمالی جزایر هونشو نیز عبور کند. گفته می‌شود فشار در مرکز این طوفان ۹۷۵ هکتوپاسکال است.

بنا بر گزارش رسانه‌های ژاپن، این طوفان قدرتمند تا صبح امروز دوشنبه یک نفر کشته و ۶۹ نفر زخمی کرده است. «فومیو کیشیدا»، نخست‌وزیر ژاپن به علت وقوع این طوفان، سفر خود به نیویورک و شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را به روز سه‌شنبه موکول کرده است.

سازمان هواشناسی ژاپن همچنین اعلام کرده این طوفان باعث بارش باران‌های بسیار شدید و بی سابقه در ایالت کاگوشیما، در جنوب غربی خواهد شد. نانمادول چهاردهمین طوفان بزرگی است که ژاپن طی سال جاری تجربه خواهد کرد.