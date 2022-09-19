تجاوز قایق جنگی رژیم صهیونیستی به حریم دریایی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، فرماندهی ارتش لبنان امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: یک قایق جنگی رژیم صهیونیستی دیروز یکشنبه هجدهم سپتامبر ‏۲۰۲۲‬ ساعت ۹:۳۳ صبح (به وقت بیروت) آب‌های سرزمینی لبنان را در نزدیکی منطقه «رأس الناقوره» به مدت ۱۷ دقیقه و به مسافت حدود ۳۷۰ متر نقض کرد.

ارتش لبنان در بیانیه خود تأکید کرد که تجاوز رژیم صهیونیستی به آب‌های منطقه‌ای لبنان با هماهنگی هیئت موقت سازمان ملل متحد در این کشور در حال پیگیری است.

این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان در حالی است که مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی لبنان و سرزمین‌های اشغالی در حال برگزاری است و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در سخنرانی مراسم روز اربعین به تل آویو هشدار داد در صورتی که لبنان نتواند از منابع دریایی و نفتی و گازی خود بهره ببرد، به هیچ طرف دیگری اجازه این کار داده نخواهد شد.