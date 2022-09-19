ممانعت از خروج ۲۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهکی اظهار کرد: مرزبانان مستقر در آب های خلیج فارس پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی به وسیله مشک های پلاستیکی، بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان ادامه داد: مرزبانان پس از بررسی مناطق، ۶ عدد محفظه پلاستیکی معروف به مشک حاوی ۲۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که مقدار ۱۸۰ هزار لیتر در سواحل سیریک و ۴۰ هزار لیتر در آب های بندرعباس به ارزش ۶۶۰ میلیون ریال کشف کردند.

سردار دهکی با بیان اینکه قاچاقچیان توسط شناورهای اسکورتی قبل از رسیدن مأموران از محل متواری شدند، تصریح کرد: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان که مخلان امنیت اقتصادی کشور هستند، ادامه دارد.