به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عزتی در شورای آموزش و پرورش لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی گفت: خوشبختانه با اقدامات جهادی همکاران همه چهار هزار ۵۵۷ مدرسه استان آمادگی کامل برای شروع سال تحصیلی ۳۴۸ هزار ۹۶۵ دانش‌آموز را دارند.

وی با بیان اینکه پروژه مهر امسال را از خرداد ماه شروع کردیم افزود: با برگزاری جلسات متعدد، کارگاه‌های توانمندسازی مدیران و راهبران آموزشی، راه اندازی پایگاه‌های مدرسه تابستانه برای طرح تثبیت و یادگیری دانش آموزان و بازدیدهای مستمر از مدارس، لرستان صاحب رتبه‌های برتر در سطح وزارت آموزش و پرورش شده است به طور مثال در هفته گذشته در بحث صدور ابلاغ آموزش و پرورش استان رتبه ۱۹ کشوری را داشت که با کار جهادی همه همکاران در مناطق و نواحی استان در سه روز تعطیل هفته گذشته، استان به رتبه سوم کشور دست یافت که جای تشکر و قدردانی از همکاران پرتلاش دارد.

سرپرست آموزش و پرورش لرستان به برخی کمبودها و تجهیزات در مدارس به ویژه هنرستان‌ها هم اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۵۰۵ مدرسه کانکسی فعال با پنج هزار ۷۴۷ دانش آموز، ۱۱ مدرسه کپری و ۶۵ مدرسه سنگی در استان وجود دارد که نیازمند جذب اعتبار و کمک خیرین هستیم تا این مدارس در استان برچیده شود و مدارس نوساز جایگزین شود.

عزیتی، کمبود فضا ی آموزشی دانشگاه فرهنگیان را یکی دیگر از دستور کارهای این شورا کرد که مقرر شد در جلسه‌ای دیگر با حضور چند دستگاه و معاونت امور عمرانی استاندار این موضوع بررسی، و تصمیم گیری لازم صورت گیرد.