به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل مربوط به شروع سال تحصیلی جدید به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه که وزیر آموزش و پرورش، رؤسای سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و همچنین مسئولان سایر دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، وزیر آمورش و پرورش گزارشی از آخرین آمار دانش آموزان، مربیان و معلمان در کشور، فضای مورد نیاز برای احداث اماکن آموزشی و تجهیزات مورد نیاز مدارس و هنرستان‌ها ارائه کرد.

در ادامه نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص رسیدگی به بازماندگان از تحصیل، گزارشی از بازگشت ۱۶۴ هزار دانش آموز به تحصیل به ویژه در استان سیستان و بلوچستان با کمک خیرین و گروه‌های جهادی ارائه شد.

استفاده از روش‌های «آموزش ترکیبی» و بهره‌گیری از فضای مجازی و آموزش حضوری برای تأمین نیازهای آموزشی و همچنین تعیین «روستا مرکزی» در مناطقی با پراکندگی جمعیت بالا و اتخاذ تمهیدات لازم برای سرویس ایاب و ذهاب از دیگر موضوعات مورد تاکید در این جلسه بود و مقرر شد اعتبارات لازم تا پایان سال جاری برای برچیده شدن مدارس کانکسی به ویژه بالای ۱۰ نفر با کمک وزارت آموزش و پرورش، خیرین و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص یابد و ۵۸۰۰ چشمه سرویس بهداشتی و آبخوری با کمک خیرین در مدارس ایجاد شود.

در ادامه نیز گزارشی از کمبودها در دانشگاه فرهنگیان در سال جاری از جمله فضای خوابگاهی، آموزشی، کمک آموزشی، رفاهی و اداری ارائه و در مورد انجام اقدامات لازم برای تخصیص فضاهای جدید و اعتبارات لازم برای ساخت مدارس و دانشگاه فرهنگیان بحث بررسی و تصمیم گیری شد.

اعضا همچنین تصمیماتی نیز در مورد کادر پرورشی، مربیان بهداشت و نیروهای خدماتی و سرایدار مدارس اتخاذ کردند.

بحث و بررسی در خصوص نرخ سرویس مدارس نیز از دیگر موضوعات این جلسه بود و مقرر شد قیمت گذاری و تعیین نرخ بر اساس مصوبات و جلسات بین نمایندگان شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و وزارت کشور تعیین شود.

نیروی انتظامی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص تسهیل ترافیک در آغاز سال تحصیلی ارائه و تأکید کرد که پلیس راهور، سازماندهی‌های لازم برای تسهیل رفت و آمد و جلوگیری از ترافیک در معابر و خیاباهای هر منطقه را همزمان با آغاز سال تحصیلی انجام داده است.