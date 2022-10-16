خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: روز پنجشنبه ۲۱ مهرماه با انتشار تصاویری از یکی از مدارس اردبیل در فضای مجازی ماجرا کلیدزده شد، حضور یک دستگاه آمبولانس در مدرسه‌ای در اردبیل و رفت‌وآمد خونسرد دانش‌آموزان محتوای این تصاویر بود.

اوج انتشار این محتوا و تصاویر را روز جمعه ۲۲ مهرماه شاهد بودیم که با انتشار حداکثری بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی نه تنها در اردبیل که در سراسر کشور نسبت به این موضوع واکنش نشان داده دادند.

با پرس‌وجو از دستگاه‌ها و مسئولان امنیتی و آموزشی اردبیل مشخص شد ماجرای حضور آمبولانس در مدرسه دخترانه که با عنوان و شایعه حمله به مدرسه در اردبیل و کشته شدن یک دانش‌آموز به طور گسترده تصویرسازی شده بود، نبوده و در واقع تصاویر منتشره مربوط به هفته گذشته بوده که یک آمبولانس برای کمک‌رسانی به دانش‌آموزی که دچار بیماری صرع بوده وارد مدرسه شده است.

کنار هم قرار دادن قطعات این پازل تا بیشتر از ۲۴ ساعت بدون ذکر هیچ گونه اسمی در رسانه‌های معاند پیش رفت تا اینکه ابتدا با انتشار یه تصویر جعلی که قبلاً از آن استفاده کرده بودند مدعی کشته شدن یک دانش آموز شدند و پس از مدتی به نام مد نظر خود یعنی اسرا پناهی رسیدند، دختری که پیش از جریانات اخیر به دلیل بیماری قبلی در بیمارستان درگذشته بود.

با اذعان به اینکه در اتفاقات اخیر نوجوانان طعمه اصلی دشمنان بودند، باید بدانیم که جنگ کنونی نه جنگ کف خیابان که جنگ رسانه‌ای است و هدف دشمن فقط آتش زدن چند بانک و سطل زباله نیست بلکه دشمنان ایران سعی در تسخیر ذهنی و فکری جوانان دارند.

ماجرای اغتشاشات اخیر با همه نمونه‌های گذشته متفاوت است و مهمترین تفاوت آن سهم و نقش شبکه‌های اجتماعی است که نه تنها آتش بیار و معرکه گیر نبودند، بلکه آتش ساز شدند و تفکیک این موضوع نیاز به آگاهی مردم دارد تا به دور از نگاه‌های سنتی نسبت به درک و حل مسئله اقدام شود.

هیچ دانش‌آموزی در اردبیل کشته و دستگیر نشده است

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل در خصوص انتشار خبری مبنی بر دستگیری تعدادی از دانش‌آموزان دختر در اردبیل گفت: شایعات و ادعای رسانه‌های معاند درباره جان باختن یک دانش‌آموز دختر در اردبیل کاملاً دروغ است و به هیچ وجه صحت ندارد.

کلام‌الله صفری افزود: این ادعاها برای تهییج عواطف مردم انقلابی اردبیل است چرا که در اردبیل تاکنون هیچ کشته و مجروحی نداشتیم و حتی دستگیری افراد هم در این شهر قابل توجه نبوده است.

به گفته وی هیچ دانش‌آموزی طی روزهای اخیر دستگیر نشده و این موضوع نیز کذب محض است.

اظهارات رئیس بیمارستان فاطمی

حبیب حبیب‌زاده، رئیس بیمارستان فاطمی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خبر فوت یک دانش‌آموز در بیمارستان فاطمی اردبیل اظهار کرد: در چند روز گذشته هیچ دانش‌آموزی که دارای آثار ضرب و جرح باشد به بیمارستان فاطمی اردبیل مراجعه نکرده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نه تنها در دو روز اخیر که در هفته گذشته نیز ما مورد فوتی دانش‌آموز نداشتیم.

اسرا پناهی در بیمارستان فوت کرد

عموی اسرا پناهی گفت: فوت اسرا بر اثر بیماری قلبی مادرزادی اتفاق افتاده و ربطی به حواشی مطرح شده در فضای مجازی ندارد.

وی در خصوص شایعاتی مربوط به اتفاقی که برای اسرا پناهی افتاده است، اظهار کرد: برادر زاده‌ام براثر بیماری قلبی مادرزادی فوت شده است و ربطی به برخی شایعات که در فضای مجازی و رسانه‌ها بیان می‌شود ندارد.

وی افزود: برادرم یک ماه پیش به رحمت خدا رفته است و برادرزاده‌ام ۳ روز پیش حدود ساعت ۱۲ و ۳۰ شب به دلیل حال نامناسب توسط اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد که نتیجه بخش نبوده است.

این شهروند اردبیلی عنوان کرد: از مردم خواستارم به شایعاتی که در خصوص اسرا پناهی بیان می‌شود توجه نکنند و بیش از این به حاشیه‌ها دامن نزنند.

برررسی های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، حضور افراد با لباس شخصی در مدرسه واقعیت نداشته و اینکه نیروهای امنیتی و انتظامی با لباس و پوشش مبدل در مدرسه حاضر شده که نسبت به ضرب و شتم دانش‌آموزان اقدام کردند از ریشه کذب است.

شایعه سازی در روز تعطیل مدارس!

تمام این اظهارات در حالیست که روز گذشته نیز مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل، شایعات و ادعای رسانه‌های معاند درباره جان باختن یک دانش‌آموز دختر در اردبیل را تکذیب کرده بود.

علی محبوبی‌پور با اشاره به مانور گسترده رسانه‌های ضد انقلاب و انتشار وسیع این خبر کذب تصریح کرد: مردم مؤمن، انقلابی و غیرتمند اردبیل تحت تأثیر شایعات رسانه‌های معاند قرار نمی‌گیرند.

وی زخمی و بازداشت شدن چند دانش‌آموز اردبیلی را هم تکذیب و اذعان کرد: رسانه معاند در تلاش هستند با بیان این ادعاها، عواطف مردم انقلابی اردبیل را تهییج نمایند و این در حالی است که حتی از روز آغاز اغتشاشات تا به امروز، اردبیل در آرامش کامل بوده و حتی دستگیری‌های روزهای ابتدایی نیز قابل توجه نبوده است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل خاطرنشان کرد: مجدداً تاکید می‌کنم در روزهای اخیر هیچ دانش‌آموزی، دستگیر نشده و این موضوع نیز کذب است؛ تمامی دانش‌آموزان و آینده‌سازان این مرز و بوم با جدیت کامل در حال تحصیل هستند.

محبوبی‌پور ادامه داد: در روزهای اخیر، بارها و بارها سناریوی کشته‌سازی آن‌ها به سنگ خورده و دروغ از آب در آمده است و حالا دست به سناریویی بدون محتوای مشخص زده‌اند که نه اسم و عنوانی دارد و نه هیچ‌گونه مدرکی که از آن سوءاستفاده کنند.

به گفته وی در کذب بودن این خبر همین بس که روز پنج‌شنبه همه مدارس اردبیل تعطیل است و دانش آموزان در مدارس حضور نداشته‌اند که کسی بخواهد به مدارس مراجعه و تعدادی را بازداشت کند!

والدین دانش آموزان: مخلان آرامش روانی دانش‌آموزان شناسایی شوند

به گفته تنی چند از والدین دانش‌آموزان مدرسه دخترانه اردبیل افرادی که با هر سوءنیتی نسبت به شایعه‌پراکنی اقدام کرده و آرامش روانی دانش‌آموزان و مردم را به خطر انداخته‌اند باید به سزای اعمال خود برسند.

شورای هماهنگی تشکل‌های دانش آموزی استان اردبیل در پی نشر اخبار کذب رسانه‌های غربی در مورد دستگیری تعدادی از دانش آموزان دبیرستان شاهد و فوت یک دانش آموز در اردبیل بیانیه‌ای صادر کرد.

در متن بیانیه این آمده است: شورای هماهنگی تشکل‌های دانش آموزی استان اردبیل ضمن دعوت اولیا و دانش آموزان به آرامش و کمک به امر تعلیم و تربیت در سطح مدارس اعلام می‌دارد، انتشار خبر دستگیری تعدادی از دانش‌آموزان در دبیرستان شاهد اردبیل و فوت یک نفر طی روز پنج‌شنبه در برخی رسانه‌های غربی را تکذیب و موارد مطرح‌شده از سوی آن رسانه‌ها را ساخته و پرداخته ذهن مخدوش آنان دانسته که با قصد بر هم زدن آرامش فکری و روحی خانواده‌ها عنوان می‌کنند.

بی شک مردم شهید پرور و انقلابی اردبیل چه در طول هشت سال دفاع مقدس و چه در سال‌های بعد از آن همیشه در صحنه بوده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمنان قسم خورده این سرزمین به آمال و آرزوهای خود دست پیدا کنند.

پیش از این نیز شایعه‌هایی از سوی رسانه‌های ضد انقلاب مبنی بر دستگیری دانش آموزان پخش شده بود که منابع آگاه این خبر را تکذیب کردند.

حقیقتاً کشته‌سازی یکی از راهبردهای دشمن برای برانگیختن احساسات مردم است که در اغتشاشات اخیر نیز دشمن به دنبال اجرایی کردن این پروژه بوده، اما آنچه لازم است این بوده که با برخورداری از سوادرسانه هر خبری را بدون تحقیق و کنکاش باور نکنیم.