کتاب «توحید فائق در معرفت خالق» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «توحید فائق در معرفت خالق» اثر آیت الله سید علی موسوی بهبهانی از استادان برجسته فقه و اصول با شمارگان ۵۰۰ نسخه و بهای ۲۷ هزار تومان به‌تازگی توسط انتشارات چتر دانش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب با تحقیق و توضیح آیت الله ماجد کاظمی به زبان عربی، و به صورت موجز و بلیغ با موضوع خداشناسی و توحید، اولین بار در خرم آباد در ۲۶ صفحه رقعی منتشر شد و چند بار در زمان حیات مؤلف آن (آیت الله سید علی بهبهانی) به ضمیمه کتاب‌های دیگری به چاپ رسید.

مؤلف انگیزه تألیف این اثر را پاسخ دادن به درخواست مؤمنین در دفع شبهات طبیعیین و مخالفین توحید خالص بیان کرده است و رساله را بر شش مرحله استوار ساخته؛ اثبات حدوث عالم و رد ازلی بودن و قدم آن، حتمیت وجود صانع و مدبری که واجب بالذات است، و دارنده بودن تمام صفات کمال و عدم راهیابی هیچ نقصی در او، عینیت صفات با ذات او، توحید او و راه نداشتن تعدد، عدم اشتراک وجود او با وجود ممکنات.

روش مؤلف، بهره گیری از مباحث عقلی برای تحلیل مفاد اخبار رسیده از ائمه معصومین است و در بسیاری موارد در نقدی صریح و شجاعانه آنچه را در برخی کتب فلسفی غرب و شرق در شمار بدیهیات شمرده شده، نقد و رد کرده است؛ به عنوان نمونه بحث ماتریالیست‌ها بر پایه نظریات علوم طبیعی مانند فرضیه داروین را مردود، نظریه اصاله الوجود را فارغه المحتوی، و اشتراک الوجود و نیز سنخیت بین خالق و مخلوق را باطل اعلام کرده است!

این اثر تألیف آیت الله علی موسوی بهبهانی، از فقها و اصولی‌های شیعه است. وی در ۱۳۰۲ یا ۱۳۰۳ قمری در بهبهان متولد شد و تحصیلاتش در بهبهان و نجف نزد اعاظم علما مانند صاحب کفایه و صاحب عروه بوده است. هرچند بیشترین آموخته‌هایش را مرهون سیدحسین کوه کمری بود. تألیف کتب و رساله‌های علمی متعدد فقهی، اصولی، کلامی و ادبی که مصباح الهدایه فی اثبات الولایه مشهورترین آنها است و خدمات اجتماعی گسترده و بیش از پنج دهه تدریس در نجف، کربلا، اهواز، رامهرمز، بهبهان و اصفهان از اقدمات این مرجع تقلید خوزستانی است.