به گزارش خبرگزاری مهر، داود گرشاسبی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگویی با تأیید صدور و ابلاغ حکم تعلیق یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: کیفرخواست صادره از سوی دادستانی مرکز استان امروز به رئیس شورای شهر ارسال شده تا اقدامات قانونی برای اجرای این حکم انجام شود.

وی با بیان اینکه عضو مذکور تا صدور رأی قطعی دادگاه از ادامه فعالیت در شورای شهر منع شده است، افزود: این فرد تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، اجازه حضور در جلسات شورا و محل کار خود را ندارد.

فرماندار تبریز همچنین از صدور کیفرخواست برای ۱۷ نفر از کارکنان و کارشناسان شهرداری تبریز در ارتباط با برخی پرونده‌های فساد خبر داد و گفت: این افراد نیز براساس کیفرخواست صادره از سوی دادستانی و در چارچوب قانون، تا تعیین تکلیف پرونده و صدور رأی نهایی دادگاه از ادامه فعالیت در مجموعه شهرداری تعلیق شده‌اند.