سند تحول بنیادین باید اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: تقاضای بنده از وزیر آموزش و پرورش آن است که نسبت به انتصابات و مدیریت‌های این وزارتخانه حساسیت و دقت بیشتری کند. علاوه بر این باید اجرای سند تحول بنیادین جدی گرفته شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید خرید تضمینی برنج برای حفظ تعادل بازار مورد توجه قرار گیرد. حفظ حقوق کشاورزان و مصرف کنندگان مطالبه اصلی ماست که باید مورد توجه قرار گیرد.