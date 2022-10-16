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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۴

احمدی در صحن مجلس:

سند تحول بنیادین باید اجرا شود

سند تحول بنیادین باید اجرا شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای سند تحول بنیادین باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: تقاضای بنده از وزیر آموزش و پرورش آن است که نسبت به انتصابات و مدیریت‌های این وزارتخانه حساسیت و دقت بیشتری کند. علاوه بر این باید اجرای سند تحول بنیادین جدی گرفته شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید خرید تضمینی برنج برای حفظ تعادل بازار مورد توجه قرار گیرد. حفظ حقوق کشاورزان و مصرف کنندگان مطالبه اصلی ماست که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 5609965
زهرا علیدادی

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