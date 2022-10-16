به گزارش خبرنگار مهر، صاحبعلی اصغری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن زمینه خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌کند و این طرح با سرعت در حال ساخت است.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم در مورد تأمین مسکن مردم تصریح کرد: طرح ملی مسکن در شهرستان بیله‌سوار باید به صورت جدی از طرف همه مسئولان پیگیری و دنبال شود.

فرماندار شهرستان بیله‌سوار گفت: طرح ایجاد مسکن می‌تواند راهکار مؤثری برای حل مشکل خانه‌دار شدن مردم به ویژه جوانان باشد که عمدتاً افراد واجد شرایط جامعه را در بر می‌گیرد.

اصغری افزود: در مرحله اول ساخت ۷۵ واحد مسکونی آغاز شده و تا پایان آبان ماه فونداسیون طرح تکمیل خواهد شد.

وی به مشکلات مسکن مهر ۳۰۴ واحدی بیله‌سوار نیز اشاره کرد و ادامه داد: مشکلات مربوط به حوزه شهرداری و نظام مهندسی این واحدها در ۲ ماه آینده رفع می‌شود.

رئیس شورای مسکن شهرستان بیله‌سوار در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مقرر شد راه و شهرسازی استان نسبت به پیگیری اخذ کمک بلاعوض برای تکمیل نواقص اقدام کرده و مابقی هزینه توسط ساکنین تأمین شود.

اصغری اضافه کرد: پیگیری حقوقی برای پیمانکار از طریق راه و شهرسازی و مالکان صورت می‌گیرد.