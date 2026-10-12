آنچه زنان باید درباره فریز تخمک بدانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن‌سینا، فرهاد یغمایی، با اشاره به انتشار اطلاعات نادرست یا ناقص درباره فریز تخمک در فضای مجازی گفت: فریز تخمک می‌تواند یکی از گزینه‌های حفظ فرصت باروری باشد، اما نه بارداری آینده را تضمین می‌کند، نه اثر افزایش سن بر باروری را از بین می‌برد و نه روشی ضروری برای همه زنان است.

وی با تأکید بر ضرورت دسترسی مردم به اطلاعات دقیق درباره روش‌های حفظ باروری، اظهار کرد: یکی از دلایل طراحی کمپین «فرصت باروری را بشناس»، وجود اطلاعات ناقص و گاهی نادرست درباره حفظ باروری در فضای مجازی است. به همین دلیل تلاش کرده‌ایم درباره فریز تخمک، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن، اطلاعات روشن و علمی ارائه کنیم.

یغمایی در ادامه به تشریح سه تصور نادرست درباره فریز تخمک پرداخت و گفت: تصور نادرست نخست؛ این است که گفته می شود فریز تخمک، بارداری آینده را تضمین می‌کند.

وی افزود: فریز تخمک امکان نگهداری تخمک برای استفاده احتمالی در آینده را فراهم می‌کند، اما به معنای تضمین بارداری یا تولد فرزند در آینده نیست. نتیجه نهایی به عوامل متعددی از جمله سن هنگام فریز، تعداد تخمک‌های ذخیره‌ شده و شرایط فردی و درمانی بستگی دارد.

یغمایی گفت: ASRM نیز تأکید می‌کند که انجماد تخمک، با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در فناوری، با عدم قطعیت‌هایی همراه است و سن هنگام انجماد و تعداد تخمک‌ها از عوامل مرتبط با موفقیت آینده محسوب می‌شوند.

وی، تصور نادرست دوم را طرح این موضوع دانست که گفته می شود پس از فریز تخمک، سن دیگر اهمیتی ندارد.

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، در خصوص تصور نادرست دوم نیز توضیح داد: فریز تخمک به معنای متوقف کردن روند افزایش سن یا از بین رفتن عوامل مرتبط با سن نیست. اهمیت سن، به‌ ویژه سن هنگام انجماد تخمک، همچنان در ارزیابی نتایج آینده مطرح است.

وی افزود: راهنمای ACOG نیز بر این موضوع تأکید دارد که باروری با افزایش سن به دلیل تغییر در کمیت و کیفیت تخمک‌ها کاهش می‌یابد و لازم است درباره این روند، مشاوره مبتنی بر شواهد به افراد ارائه شود.

یغمایی به تصور نادرست سوم که عنوان می شود هر زنی باید تخمک‌های خود را فریز کند، اشاره و ضمن رد چنین رویکردی، اظهار کرد: فریز تخمک برای همه زنان ضروری یا مناسب نیست. تصمیم درباره حفظ باروری باید بر اساس شرایط پزشکی، سن، وضعیت باروری، برنامه فرد برای فرزندآوری و گفتگو با متخصص اتخاذ شود.

وی افزود: آنچه ما در کمپین «فرصت باروری را بشناس» دنبال می‌کنیم، ایجاد ترس یا تشویق افراد به انجام یک اقدام خاص نیست؛ هدف، فراهم کردن اطلاعاتی است که فرد بتواند بر اساس آن، درباره آینده باروری خود آگاهانه‌تر فکر کند.

یغمایی گفت: بر اساس توصیه‌های ACOG، گفتگو درباره کاهش طبیعی عملکرد تخمدان و عوامل مؤثر بر باروری باید در طول سال‌های باروری مورد توجه قرار گیرد و اطلاعات قابل دسترس و مبتنی بر شواهد در اختیار افراد قرار گیرد.