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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۸

شهردار منطقه ۹ خبر داد؛

آغاز فاز دوم پروژه تعریض بزرگراه آیت الله سعیدی

آغاز فاز دوم پروژه تعریض بزرگراه آیت الله سعیدی

شهردار منطقه ۹ از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم پروژه تعریض بزرگراه آیت الله سعیدی همزمان با اجرای تقاطع غیر همسطح میدان فتح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی با اشاره به موفقیت اجرای فاز اول تعریض بزرگراه آیت الله سعیدی در کاهش ترافیک رینگ خارجی میدان آزادی، از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این پروژه همزمان با اجرای تقاطع غیر همسطح میدان فتح خبر داد.

شهردار منطقه ۹ گفت: با اجرای فاز دوم این پروژه علاوه بر مناسب سازی پیاده رو و اختصاص مسیر دوچرخه، یک خط عبوری به طول ۵۰۰ متر به عرض سواره رو این بزرگراه حد فاصل میدان فتح تا تقاطع خیابان هاشمی اضافه می‌شود.

وی بهره برداری کامل از ظرفیت طرح‌های در دست اقدام در میدان فتح را منوط به تکمیل تعریض بزرگراه آیت الله سعیدی دانست و اظهار کرد: امید است این پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

کد مطلب 5610006

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