جان باختن ۴ زندانی در آتش سوزی شب گذشته «اوین»

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه در پی درگیری شب گذشته بین برخی از زندانیان بند ویژه سرقت و محکومیت‌های مالی زندان اوین و آتش سوزی پیش آمده در کارگاه خیاطی این زندان، که منجر به ورود سریع و به موقع نیروهای انتظامی و امدادی شد تعداد قابل توجهی از زندانیان نجات پیدا کرده و از صحنه آتش سوزی به نقطه امن منتقل گردیدند و متأسفانه ۴ زندانی نیز فوت شده و تعدادی مجروح شدند.

بر اساس این گزارش طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، ۴ نفر از زندانیان بر اثر استنشاق دود ناشی از آتش سوزی‌ها درگذشتند و ۶۱ زندانی نیز مجروح شده اند.

هر ۴ زندانی فوت شده جز محکومین ناشی از سرقت بودند که در زندان اوین دوران محکومیت خود را طی می‌کردند

این گزارش می‌افزاید اکثر زندانی‌های مجروح شده به صورت سرپایی مداوا شدند و تنها ۱۰ نفر از آنان در مراکز درمانی بستری هستند که حال ۴ نفر وخیم گزارش شده است.

در این گزارش تاکید شده پس از ورود به موقع دادستان تهران، رئیس سازمان زندان‌ها در محل زندان اوین با همکاری مسئولین زندان، نیروهای انتظامی، آتش نشانی و اورژانس بیش از ۷۰ زندانی که در معرض خطر آسیب دیدگی بودند نجات پیدا کردند.

گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه خاطرنشان می‌کند، در جریان درگیری و آتش سوزی شب گذشته زندان اوین تعدادی از زندانیان جرایم خشن و خطرناک، قصد فرار از زندان را داشتند که با توجه به تمهیدات حفاظتی اتخاذ شده موفق به فرار نشدند.

در پایان گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه تاکید شده، شرایط زندان اوین از نیمه شب گذشته عادی است و امکان تماس زندانیان با خانواده از همان شب گذشته و ساعتی پس از اطفای حریق فراهم گردیده تا نگرانی‌های احتمالی رفع شود.

هویت زندانیان فوت شده نیز به اطلاع خانواده آنها رسیده و اسامی درگذشتگان متعاقباً و پس از دستور مقام قضائی منتشر خواهد شد.