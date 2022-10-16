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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۶

شهردار شیراز مطرح کرد؛

آمادگی شهرداری شیراز برای انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران ورزشی

آمادگی شهرداری شیراز برای انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران ورزشی

شیراز - شهردار شیراز با تأکید بر آمادگی شهرداری برای جذب سرمایه‌گذاران ورزشی ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک‌ شاهد انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران ورزشی در شیراز باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی ظهر یکشنبه در دیدار با برادران گرایی قهرمانان کشتی فرنگی اظهار کرد: به دنبال ایجاد بستری هستیم که ورزش قهرمانی در شیراز توسعه پیدا کند.

به گفته مدیر ارشد شهری شیراز؛ ایجاد زیرساخت به‌عنوان یکی از پیش‌نیازها و مولفه‌هایی است که می‌تواند ورزش قهرمانی ازجمله کشتی فرنگی را در شیراز توسعه دهد.

وی در این دیدار بر کمک و مشارکت شهرداری شیراز در ساخت ورزشگاه، سالن ورزشی و مراکز اقامتی برای بازی‌های قابل توجه این رشته ورزشی بحث و بررسی کرد و گفت: در جلسات آینده با سرمایه‌گذاران رشته کشتی فرنگی رایزنی خواهیم کرد.

اسدی با تأکید بر آمادگی شهرداری شیراز برای جذب سرمایه‌گذار ورزشی تصریح کرد: شهرداری آمادگی دارد در مبحث جذب سرمایه‌گذار در همه زمینه‌ها به‌ویژه گردشگری و بالاخص ورزشی کمک و مشارکت کند.

شهردار کلان شهر شیراز ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد نتیجه کار و انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران ورزشی در شیراز باشیم.

کد مطلب 5610192

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