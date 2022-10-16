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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۳

رئیس‌جمهور ترکیه و رئیس امارات گفتگو کردند

رئیس‌جمهور ترکیه و رئیس امارات گفتگو کردند

رئیس امارات و رئیس جمهور ترکیه امروز در تماسی تلفنی بر گسترش سرمایه گذاری متقابل، تجارت خارجی، همکاری در بخش‌ های انرژی، حمل و نقل، پروژه‌ های زیرساختی و صنایع دفاعی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در جریان تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، جان باختن شماری از معدنچیان در حادثه انفجار معدن زغال سنگ در استان بارتین را به وی تسلیت گفت.

آل نهیان و اردوغان در این گفتگوی تلفنی درباره روابط دو جانبه ابوظبی و آنکارا نیز رایزنی کردند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه، رئیس امارات متحده عربی و رئیس جمهور ترکیه همچنین بر گسترش سرمایه گذاری متقابل، تجارت خارجی، همکاری در بخش های انرژی، حمل و نقل، پروژه‌ های زیرساختی و صنایع دفاعی تاکید کردند.

کد مطلب 5610255

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