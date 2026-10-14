علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی و پیشگیری از کلاهبرداری‌ها اظهار کرد: یکی از وظایفی که برای سازمان تعریف شده، نظارت بر فعالیت اعضا و کمک به جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی است که در فضای مجازی از مردم صورت می‌گیرد.

وی افزود: کسب‌وکارهایی که عضو سازمان هستند، در چارچوب‌های مشخصی فعالیت می‌کنند، اما همه افرادی که در این حوزه مشغول به کار هستند، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیستند و بخش قابل توجهی از آنها در حوزه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فعالیت می‌کنند و مشمول مقررات نظام صنفی هستند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به دشواری نظارت بر این فعالیت‌ها بیان کرد: با توجه به توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی، نظارت بر عملکرد فعالان این حوزه و جلوگیری از کلاهبرداری‌ها به ساختارهای نظارتی مؤثرتری نیاز دارد تا امکان کنترل و پیگیری تخلفات افزایش یابد.

حکیم‌جوادی با بیان اینکه در این زمینه موفقیت کافی حاصل نشده است، تصریح کرد: افزایش شکایت‌ها در حوزه کلاهبرداری‌های اینترنتی نشان می‌دهد که اقدامات انجام‌شده نتوانسته است به شکل مطلوب از بروز این مشکلات جلوگیری کند.

وی بر ضرورت همکاری نهادهای مسئول برای مقابله با این پدیده تأکید کرد و گفت: همکاری با پلیس فتا می‌تواند به پیگیری بهتر تخلفات و پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی کمک کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور همچنین درباره نحوه رسیدگی به شکایت‌ها در این سازمان توضیح داد: مرکز داوری سازمان در صورت دریافت شکایت، موضوع را پیگیری می‌کند؛ با این حال، بسیاری از موارد به سازمان ارجاع نمی‌شود و در نتیجه، امکان رسیدگی مستقیم به همه شکایت‌ها وجود ندارد.