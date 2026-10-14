نقش تجهیزات پزشکی با کیفیت در اثربخشی درمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به جایگاه تخصصی مهندسان تجهیزات پزشکی در نظام سلامت اظهار کرد: ارائه خدمات تشخیصی و درمانی اثربخش، علاوه بر دانش و مهارت پزشکان، به تجهیزات و فناوری‌هایی وابسته است که امکان اجرای دقیق و ایمن اقدامات پزشکی را فراهم می‌کنند.

وی افزود: انتخاب روش تشخیص یا درمان بر اساس وضعیت و نیاز بیمار انجام می‌شود، اما اجرای بخش مهمی از این اقدامات به عملکرد صحیح تجهیزات پزشکی وابسته است. از این رو، دانش و تخصص مهندسان و کارشناسان این حوزه در کنار پزشکان و سایر اعضای تیم درمان، در کیفیت خدمات و ارتقای ایمنی بیماران نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه تجهیزات پزشکی در مراحل مختلف ارائه خدمات سلامت نقش محوری دارند، تصریح کرد: از ابزارهای تشخیصی و سامانه‌های پایش بیمار تا دستگاه‌های پیشرفته درمانی، عملکرد و کیفیت تجهیزات می‌تواند بر دقت تشخیص، اثربخشی درمان و کیفیت مراقبت از بیماران تأثیر مستقیم بگذارد. توجه به این حوزه، بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی برای ارتقای نظام سلامت است.

پیرصالحی با قدردانی از مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر متخصصان و فعالان این حوزه، بر ضرورت تقویت تعامل میان بخش‌های مختلف نظام سلامت تأکید کرد و گفت: تأمین پایدار تجهیزات پزشکی، نیازمند همکاری نزدیک نهادهای نظارتی، مراکز درمانی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و تأمین‌کننده است تا نیازهای مراکز درمانی با دقت بیشتری شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: دسترسی مراکز درمانی به تجهیزات پزشکی با کیفیت، با قیمت قابل‌قبول و در زمان مناسب، از الزامات ارائه خدمات مطلوب به مردم است. تحقق این هدف، علاوه بر مدیریت مؤثر فرآیندهای تأمین، به هماهنگی میان بخش‌های مسئول و شناخت دقیق نیازهای واقعی مراکز درمانی وابسته است.

پیرصالحی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به عبور موفق نظام سلامت از شرایط دشوار کنونی، اظهار کرد: تداوم تلاش‌های جمعی، تقویت همدلی و افزایش تاب‌آوری در بخش‌های مختلف سلامت می‌تواند به کاهش موانع تأمین تجهیزات پزشکی و استمرار ارائه خدمات درمانی کمک کند. در این مسیر، هم‌افزایی تخصصی و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌ها، پشتوانه‌ای مهم برای پاسخگویی به نیازهای بیماران خواهد بود.