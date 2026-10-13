به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که سرنگونی نظام در ایران «هدف قابل تحقق نیست و تعیین چنین هدفی برای عملیات اخیر، اشتباه بود».

«گادی آیزنکوت» طی سخنانی در مصاحبه با رادیو ارتش اشغالگر افزود: «بسیار مطلوب خواهد بود که نظام در ایران سقوط کند، اما باید از قرار دادن تغییر نظام به‌عنوان هدف خود اجتناب کنیم، چرا که تعیین اهداف واقع‌بینانه و قابل تحقق اهمیت دارد.»

آیزنکوت همچنین ادعا کرد که «تغییر نظام باید از درون مردم ایران» صورت بگیرد.

وی در اظهاراتی وقیحانه از ترور رهبر شهید ایران به دست ارتش اشغالگر حمایت کرد و مدعی شد که این ترور «اقدامی درست و موجه بود.»

سخنان این مقام صهیونیست در حالی است که نتانیاهو پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران اعلام کرده بود که خواهان سرنگونی نظام ایران است.

نتانیاهو ادعا کرده بود که رژیم اسرائیل در حال فراهم کردن شرایطی است که به مردم ایران امکان دهد نظام را سرنگون کنند؛ با این حال، اذعان کرده بود که تحقق این هدف قطعی نیست و به خود ایرانیان بستگی دارد.