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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۶

ارتباط نخبگان با صنعت برقرار شده است ولی با اگر و اما

ارتباط نخبگان با صنعت برقرار شده است ولی با اگر و اما

کرج _ استاندار البرز با بیان اینکه بخشی از پیشرفت های کشور حاصل ارتباط نخبگان و صنعت بوده است، در عین حال تاکید کرد: در زمینه ارتباط مراکز علمی با صنعت هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به سوالی درباره ضعف ارتباط صنعت و مراکز علمی اظهار کرد: نمی‌توان گفت هیچ ارتباطی میان این دو بخش وجود نداشته است؛ چراکه بخشی از پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، حاصل فعالیت نخبگان و راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است.

وی افزود: نخبگان کشور با تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، توان علمی خود را در خدمت صنعت قرار داده‌اند و در رفع مسائل و نیازهای کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند.

استاندار البرز با تأکید بر ضرورت توجه به انتقادهای جامعه نخبگانی تصریح کرد: با وجود پیشرفت‌های انجام‌شده، همچنان تا نقطه مطلوب فاصله داریم و برای رفع چالش‌های موجود باید تعامل و همکاری بیشتری میان بخش‌های علمی، صنعتی و اجرایی شکل بگیرد.

عبداللهی ادامه داد: بخشی از گلایه‌های نخبگان درست و قابل پذیرش است و باید با همدلی و همکاری برای رفع آن‌ها تلاش کرد تا ظرفیت‌های علمی کشور بیش از گذشته در مسیر توسعه قرار گیرد.

وی با اشاره به حمایت مدیریت استان از جامعه نخبگانی گفت: به‌صورت ویژه از بنیاد نخبگان البرز حمایت می‌کنیم و ظرفیت‌های استان را برای کمک به این مجموعه و رفع مسائل و مشکلات موجود به کار خواهیم گرفت.

استاندار البرز با بیان اینکه جوانان و نخبگان نقش مهمی در آینده کشور دارند، افزود: توسعه علمی و پژوهشی و حرکت به سمت رشد و تعالی، نیازمند حمایت از توانمندی‌های نخبگان و فراهم کردن زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان است.

ضرورت تبدیل ایده‌های علمی به راهکارهای اجرایی

عبداللهی با تأکید بر لزوم عملیاتی شدن طرح‌های نخبگان خاطرنشان کرد: باید زمینه اجرای ایده‌ها و طرح‌های علمی را فراهم کنیم و توانمندی‌های این افراد را به عرصه عمل پیوند بزنیم.

وی افزود: استفاده مؤثر از ظرفیت نخبگان زمانی محقق می‌شود که ایده‌ها و طرح‌های آن‌ها در بخش‌های اجرایی و صنعتی به کار گرفته شود و به حل مسائل و مشکلات استان کمک کند.

کد مطلب 6977240

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