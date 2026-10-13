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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۳:۱۱

احتمال برکناری وزیر جنگ آمریکا توسط ترامپ

احتمال برکناری وزیر جنگ آمریکا توسط ترامپ

یک تحلیلگر سیاسی غربی با اشاره به هزینه‌های سنگین سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران، از احتمال برکناری وزیر جنگ کابینه ترامپ برای حفظ وجهه او خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دومینیک میشائیل تریپی»، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی نوشت: «دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، برنامه‌ریزی کرده است تا پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، «پیت هگست»، وزیر جنگ کابینه خود را برکنار کند.»

به باور این تحلیلگر، هدف اصلی از این اقدام، انداختن مسئولیت پیامدهای جنگ نامحبوب و پرهزینه علیه ایران به گردن وزیر جنگ و تداوم تصویرسازی از ترامپ به عنوان یک «رئیس‌جمهور ضدجنگ» در میان افکار عمومی آمریکا است.
این ارزیابی نشان‌دهنده تلاش دولتمردان واشنگتن برای فرار از تبعات سنگین سیاست‌های مداخله‌جویانه و نظامی‌گری در منطقه و سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های راهبردی آمریکا است.

کد مطلب 6977270

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