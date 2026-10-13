احتمال برکناری وزیر جنگ آمریکا توسط ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، «دومینیک میشائیل تریپی»، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی نوشت: «دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، برنامه‌ریزی کرده است تا پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، «پیت هگست»، وزیر جنگ کابینه خود را برکنار کند.»

به باور این تحلیلگر، هدف اصلی از این اقدام، انداختن مسئولیت پیامدهای جنگ نامحبوب و پرهزینه علیه ایران به گردن وزیر جنگ و تداوم تصویرسازی از ترامپ به عنوان یک «رئیس‌جمهور ضدجنگ» در میان افکار عمومی آمریکا است.

این ارزیابی نشان‌دهنده تلاش دولتمردان واشنگتن برای فرار از تبعات سنگین سیاست‌های مداخله‌جویانه و نظامی‌گری در منطقه و سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های راهبردی آمریکا است.