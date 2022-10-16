به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کمانکش در جلسه شورای هماهنگی فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خمین اظهار داشت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر اقدامات موردی و تک بعدی کارساز نیست و باید همه دستگاه های اجرایی در همه حوزه ها با هم تعامل داشته باشند تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم و اقدامات تاثیر گذار باشند.

وی افزود: در حوزه مبارزه با مواد مخدر ضمن اتخاذ تمهیدات لازم در راستای کاهش عرضه و جلوگیری از عرضه مواد مخدر باید در حوزه شناسایی و درمان مصرف کنندگان مواد مخدر نیز برنامه ریزی شود.

فرماندار شهرستان خمین تصریح کرد: اگر بخواهیم در حوزه مبارزه با مواد مخدر موفق باشیم و نتیجه مطلوبی بگیریم باید در کنار اقدامات انتظامی و قضایی از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای کار در حوزه فرهنگی، اطلاع رسانی و… استفاده کنیم.

در ادامه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی نیز ضمن تبیین نقشه راه و سند ابلاغی در حوزه مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: بخشی از برنامه این سند بر برنامه های اطلاعاتی و شناسایی سرشاخه های توزیع مواد مخدر متمرکز است.

شایسته فرد افزود: هر استان باید به تناسب شرایط موجود در استان و شهرستان سند مذکور را بومی سازی و نسبت به اجرای مفاد آن اقدام کند.

در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع جلسه مقرر شد جهاد کشاورزی نسبت به رصد مزارع کشاورزی و به ویژه گلخانه ها در راستای پیشگیری از کشت مواد مخدر از جمله ماده مخدر گل اقدام کند.

استفاده از ظرفیت خیرین و سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر، اجرای طرح یاریگران زندگی در مدارس و استفاده از ظرفیت دانش آموزان به عنوان سفیران پیشگیری، استفاده از ظرفیت داوطلبان هلال احمر (هر داوطلب یک سفیر پیشگیری) در راستای مبارزه با مواد مخدر، تقویت سمن های مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر و… از دیگر مصوبات این جلسه بود.