لطفا به موسیقی نواحی توجه بیشتری کنید/ طرح چند نکته مهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، علی احمدی سرپرست گروه موسیقی «آوا» که در سومین روز جشنواره وحدت اقوام ایرانی با عنوان «ایران عزیز» به اجرای برنامه پرداخت، موسیقی اقوام را زیرساخت موسیقی کشور دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به این نوع موسیقی تاکید کرد.

وی درباره مشخصات گروه موسیقی «آوا» توضیح داد: گروه موسیقی آوا به جز زبان کردی کرمانشاهی که زبان اصلی ماست، در گونه‌ها و لهجه‌های مختلف زبان کردی مانند کلهری، سورانی، جافی و هورامی به اجرای موسیقی می‌پردازد. این گروه ۱۵ سال سابقه فعالیت دارد و در این مدت ۱۸ مقام اول در جشنواره‌های مختلف منطقه‌ای، استانی و کشوری کسب کرده است.

این هنرمند با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کمرنگ شدن فعالیت‌های موسیقی گفت: پیش از کرونا جشنواره‌های بسیار زیادی برگزار می‌شد و ما شاهد فعالیت گروه‌های موسیقی بیشتری در کشور بودیم، ولی بعد از کرونا این اجراها کمتر شده است. اما قطعاً در راه فرهنگ‌سازی موسیقی هر چه جشنواره‌هایی مانند «ایران عزیز» بیشتر در سطح کشور برگزار شود، در افزایش شناخت مردم از موسیقی اقوام مؤثر است.

سرپرست گروه موسیقی آوا درباره استقبال مخاطبان از موسیقی اقوام گفت: به نظر من موسیقی محلی از جمله کُردی، موسیقی‌ای است که هیچ گاه با ریزش مخاطب روبه‌رو نمی‌شود. به طور خاص موسیقی کُردی یکی از بهترین، شادترین، کامل‌ترین و مفرح‌ترین انواع موسیقی حتی در سطح جهان است. موسیقی اقوام در تمام ادوار با ذائقه مردم سازگار بوده است.

وی ادامه داد: قصد زیر سؤال بردن انواع دیگر موسیقی را ندارم، ولی به عنوان مثال موسیقی پاپ را در نظر بگیرید. یک خواننده که بسیار مشهور و محبوب می‌شود، ممکن است در عرض دو سال به دست فراموشی سپرده شود و دیگر کسی به سبک موسیقی‌اش علاقه نشان ندهد. به سرعت نفرات و سبک‌های تازه‌تر جایگزین می‌شوند و هیچ وقت نمی‌بینیم که یک سبک موسیقی پاپ برای سال‌های طولانی پرطرفدار باشد. ولی درباره موسیقی اقوام وضعیت متفاوت است. این موسیقی در طول تاریخ خود جایگاهش را حفظ کرده است و از نسلی به نسل بعد جریان دارد.

احمدی در پایان تاکید کرد: اگر تعداد جشنواره‌های اقوام افزایش یابد، شاهد حرکت و رونق بیشتری در موسیقی محلی خواهیم بود. این نوع موسیقی با فرهنگ کشورمان سنخیت دارد و به همین دلیل باید آن را حفظ کرد. من معتقدم موسیقی اقوام زیرساخت موسیقی کشور است و هر چه توجه بیشتری به آن صورت گیرد، موسیقی سنتی و پاپ نیز بهتر به گوش مردم می‌رسد.

جشنواره «ایران عزیز» از ۲۰ تا ۲۹ مهر هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در محوطه دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) واقع در تهران، انتهای بزرگراه همت غرب برگزار می شود.