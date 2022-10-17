به گزارش خبرنگار مهر؛ جلسه کارگروه فرهنگی، قرآنی اعتاب مقدس داخل کشور امروز (دوشنبه ۲۵ مهر) به میزبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در ساختمان شهید سلیمانی این سازمان برگزار شد.
براساس این گزارش در این جلسه نمایندگانی از سازمان اوقاف و امور خیریه، آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مسجد مقدس جمکران و سازمان حج و زیارت حضور داشتند.
حجتالاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه این جلسه اظهار کرد: کارگروه فرهنگی، قرآنی اعتاب مقدس داخل کشور ذیل جلسات اعتاب مقدس اسلامی که سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرده، تشکیل شده است و یکی از هفت کارگروه این جلسات است.
وی با بیان اینکه کارگروه فرهنگی، قرآنی اعتاب مقدس داخل کشور منظمترین و باتداومترین کارگروه از بین هفت کارگروه جلسات اعتاب مقدس اسلامی است، تاکید کرد: امروز در سازمان اوقاف و امور خیریه میزبان چهل و هفتمین جلسه این کارگروه بودیم.
مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در این جلسه در خصوص برگزاری مراسم برای تکریم شهدای مدافع امنیت ایران اسلامی در آستانهای مقدس، بقاع متبرکه و امامزادگان برنامهریزی و بحث و تبادل نظر شد، تصریح کرد: در این جلسه درباره اجرای مرحله دوم طرح «من قرآن را دوست دارم» که در خصوص ترجمه و مفاهیم است و فعالیتهای کودکان و نوجوانان در آستانهای مقدس، امامزادگان و بقاع متبرکه داخل کشور صحبت شد.
حجتالاسلام موسوی متقی خبرداد؛
سازمان اوقاف میزبان جلسه کارگروه فرهنگی، قرآنی اعتاب مقدس
مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف با بیان اینکه در سازمان اوقاف میزبان چهل و هفتمین جلسه کارگروه فرهنگی، قرآنی اعتاب مقدس بودیم، گفت:در این جلسه درخصوص برگزاری مراسم تکریم بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش خبرنگار مهر؛ جلسه کارگروه فرهنگی، قرآنی اعتاب مقدس داخل کشور امروز (دوشنبه ۲۵ مهر) به میزبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در ساختمان شهید سلیمانی این سازمان برگزار شد.
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