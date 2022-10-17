سازمان اوقاف میزبان جلسه کارگروه فرهنگی، قرآنی اعتاب مقدس

به گزارش خبرنگار مهر؛ جلسه کارگروه فرهنگی، قرآنی اعتاب مقدس داخل کشور امروز (دوشنبه ۲۵ مهر) به میزبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در ساختمان شهید سلیمانی این سازمان برگزار شد.



براساس این گزارش در این جلسه نمایندگانی از سازمان اوقاف و امور خیریه، آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مسجد مقدس جمکران و سازمان حج و زیارت حضور داشتند.



حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه این جلسه اظهار کرد: کارگروه فرهنگی، قرآنی اعتاب مقدس داخل کشور ذیل جلسات اعتاب مقدس اسلامی که سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرده، تشکیل شده است و یکی از هفت کارگروه این جلسات است.



وی با بیان اینکه کارگروه فرهنگی، قرآنی اعتاب مقدس داخل کشور منظم‌ترین و باتداوم‎‌ترین کارگروه از بین هفت کارگروه جلسات اعتاب مقدس اسلامی است، تاکید کرد: امروز در سازمان اوقاف و امور خیریه میزبان چهل و هفتمین جلسه این کارگروه بودیم.



مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در این جلسه در خصوص برگزاری مراسم برای تکریم شهدای مدافع امنیت ایران اسلامی در آستان‌های مقدس، بقاع متبرکه و امامزادگان برنامه‌ریزی و بحث و تبادل نظر شد، تصریح کرد: در این جلسه درباره اجرای مرحله دوم طرح «من قرآن را دوست دارم» که در خصوص ترجمه و مفاهیم است و فعالیت‌های کودکان و نوجوانان در آستان‌های مقدس، امامزادگان و بقاع متبرکه داخل کشور صحبت شد.