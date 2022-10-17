برگزاری ۳۱۲ نمایشگاه در پایتخت/ موافقت با خروج ۱۰۵۹ اثر از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسمی، بر پایه گزارش مذکور، این مرکز طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، مجوز برگزاری ۳۱۲ نمایشگاه هنری را در نگارخانه‌های مختلف شهر تهران صادر کرده است.

تمدید مجوز فعالیت برای ۱۳ نگارخانه، ثبت مالکیت معنوی برای ۱۴ اثر هنری و صدور جواز تأسیس برای ۱۱ دفتر گرافیک، از دیگر اقدامات مرکز در فصل‌های بهار و تابستان است.

همچنین در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۲۷ درخواست جهت صدور گواهی هنری از سوی هنرمندان حوزه تجسمی به مرکز واصل شده که کلیه گواهی‌های مذکور به درخواست‌کنندگان تخصیص یافته است.

به استناد این گزارش، ۱۷۰ هنرمند در ۶ ماهه نخست سال جاری به عضویت صندوق اعتباری هنر درآمده‌اند و عضویت ۳۷۹ هنرمند دیگر نیز مورد تمدید قرار گرفته است.

از دیگر اقدامات مرکز هنرهای تجسمی در ۶ ماهه نخست سال جاری می‌توان به برقراری بیمه برای ۱۷۰ هنرمند و اعطای وام به ۶۸ هنرمند اشاره کرد. همچنین ۸ هنرمند مشمول دریافت مستمری و ۳ هنرمند نیز مستعد تخصیص کمک بلاعوض شناخته شده‌اند.

سرانجام، در ۶ ماهه آغازین سال ۱۴۰۱، ۹۸ درخواست از سوی هنرمندان و مدیران نگارخانه‌ها مبنی بر خروج ۱۰۷۸ اثر از کشور به مرکز هنرهای تجسمی اعلام وصول شده که از این تعداد، با خروج ۱۰۵۹ اثر موافقت و مجوز ارسال آنها به مقاصد مختلف صادر شده است.