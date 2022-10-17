به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فروتن قرارگاه جهادی حاج عبداله والی در حاشیه رونمایی از پنل کشوری مراکز نیکوکاری جهادی در کمیته امداد، با اعلام این خبر افزود: زیرساخت‌های نرم‌افزاری جهت شکل‌گیری گروه‌های جهادی نیکوکاری ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با اجرای مقدمات لازم، امکان اعطای مجوز مراکز نیکوکاری جهادی نیز در کشور فراهم شد.

فروتن تاکید کرد: گروه‌های جهادی و مردمی فعال در حوزه حرکت‌های جهادی، می‌توانند ضمن دریافت مجوز «مرکز نیکوکاری جهادی» از مزایای زیرساخت‌های نرم‌افزاری، مالی و حقوقی مراکز نیکوکاری کمیته امداد استفاده کنند.

مدیر قرارگاه جهادی حاج عبداله والی اظهار کرد: دارا بودن مجوز برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی بدون محدودیت جغرافیایی دیگر خیریه‌ها و مراکز نیکوکاری از مزایای مرکز نیکوکاری جهادی برای ارائه خدمات مختلف به ولی‌نعمتان انقلاب و مناطق کم‌برخوردار کشور است.