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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۵۶

مراکز نیکوکاری جهادی در کشور تأسیس می‌شوند

مراکز نیکوکاری جهادی در کشور تأسیس می‌شوند

با محوریت قرارگاه جهادی حاج عبداله والی کمیته امداد، زیرساخت نرم‌افزاری جهت شکل‌گیری گروه‌های جهادی نیکوکاری، فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فروتن قرارگاه جهادی حاج عبداله والی در حاشیه رونمایی از پنل کشوری مراکز نیکوکاری جهادی در کمیته امداد، با اعلام این خبر افزود: زیرساخت‌های نرم‌افزاری جهت شکل‌گیری گروه‌های جهادی نیکوکاری ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با اجرای مقدمات لازم، امکان اعطای مجوز مراکز نیکوکاری جهادی نیز در کشور فراهم شد.

فروتن تاکید کرد: گروه‌های جهادی و مردمی فعال در حوزه حرکت‌های جهادی، می‌توانند ضمن دریافت مجوز «مرکز نیکوکاری جهادی» از مزایای زیرساخت‌های نرم‌افزاری، مالی و حقوقی مراکز نیکوکاری کمیته امداد استفاده کنند.

مدیر قرارگاه جهادی حاج عبداله والی اظهار کرد: دارا بودن مجوز برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی بدون محدودیت جغرافیایی دیگر خیریه‌ها و مراکز نیکوکاری از مزایای مرکز نیکوکاری جهادی برای ارائه خدمات مختلف به ولی‌نعمتان انقلاب و مناطق کم‌برخوردار کشور است.

کد مطلب 5611003
مهناز قربانی مقانکی

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