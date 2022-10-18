احداث دهکده ورزشی مهمترین نیاز دانش آموزان استان ایلام است

علی اکبر بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تلاش برای کاهش حجم ریالی حق التدریسی استان و اجرای برنامه ساماندهی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بسیاری از مدارس استان تجمیع شده و به صورت روستای مرکزی اداره می‌شوند که این امر مستلزم تهیه سرویس ایاب و ذهاب مناسب برای دانش‌آموزان است.

وی گفت: از طرفی شرایط خاص جغرافیایی استان، کوهستانی و صعب العبور بودن، استقرار روستاها در شهرستان‌های دورافتاده، در نقطه صفر مرزی و فاصله زیاد با سایر روستاها باعث افزایش حجم ریالی سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان عادی و استثنایی شده است.

رئیس مجمع نمایندگان ایلام اضافه کرد: در راستای رفع مشکلات موجود و جلوگیری از ترک تحصیل و بی‌سوادی ویژه در میان دانش آموزان نسبت به ساماندهی و ایجاد شرایط مناسب برای تحصیل دانش آموزان اقدامات لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های استان و عدم برخورداری از منابع اعتباری دیگر از جمله درآمدهای تخصصی و…، در راستای رفع مشکلات و تعیین اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت مطالبات موجود مساعدت لازم به عمل آید.

بسطامی ادامه داد: طرح شهید سلیمانی در وزارت آموزش و پرورش با عنوان احداث سالن‌های ورزشی و چمن‌های مصنوعی در مدارس با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان جهت تکمیل و بهره‌برداری ۳۷ چمن مصنوعی، ۵ سالن ورزشی درون مدرسه‌ای و زمین چمن استادیوم شهید بیگمحمدی در استان ایلام مورد نیاز است.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایلام تنها استان در کشور است که فاقد مجموعه ورزشی، زیرساخت و فضای مناسب برای برگزاری مسابقات استانی و کشوری است و خواسته دانش آموزان و فرهیختگان استان احداث دهکده ورزشی در این استان است که موجب شکوفایی استعدادها در رشته‌های مختلف ورزشی خواهد شد.

بسطامی افزود: با توجه به عدم جذب نیروی خدماتی در ادوار گذشته، بازنشستگی تعداد کثیری از نیروهای خدماتی و نیاز مبرم مدارس استان به نیروهای خدماتی و سرایدار، خواستار تخصیص سهمیه جذب ۵۴۰ نفر به استان از سوی وزارت آموزش و پرورش شد.