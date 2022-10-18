بازخوانی بازی های ملوان- پرسپولیس/ جدال صدر و قعر جدول در انزلی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رضا اکبری: در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و از هفته دهم این دوره از رقابت‌ها تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲۸ مهرماه در حالی میزبان تیم فوتبال پرسپولیس تهران است که دو تیم پیش از این ۴۷ بار در مسابقات لیگ، رو در روی هم قرار گرفته‌اند و حاصل آن ۱۹ پیروزی برای پرسپولیسی‌ها بوده و ملوانان نیز توانسته‌اند ۸ بار سرخپوشان را از پیش رو بردارند و ۲۰ دیدار دو تیم نیز با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

نخستین بازی دو تیم، در لیگ و در دیدار رفت در اولین دوره جام تخت جمشید در پنجم مرداد ماه سال ۱۳۵۲ در انزلی برگزار شد که تیم پرسپولیس در آن بازی با تک گل رضا وطن خواه به برتری رسید.

ملوانان در لیگ برتر نیز که از سال ۱۳۸۰ آغاز شده بود ۲۰ بار به مصاف هم رفتند که ۶ پیروزی از آن ملوانان بوده و ۶ پیروزی نیز برای پرسپولیسی‌ها رقم خورده و ۸ بازی دو تیم در لیگ برتر نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

ملوانان در نخستین دیدار خود در برابر پرسپولیس تهران در سال ۱۳۸۰ بازی را با نتیجه ۲ بر یک به سرخپوشان واگذار کرد و بازی برگشت دو تیم نیز با تساوی یک بر یک به پایان رسید و در سال ۸۱ بخت با سرخپوشان یار نبود و پس از توقف در مقابل ملوانان با نتیجه تساوی یک بر یک در نیم فصل اول، در بازی برگشت نیز نتیجه بازی را ۳ بر یک به قوهای سپید واگذار کردند.

بازی دو تیم در سال ۸۳ در دور رفت با نتیجه ۲ بر یک به نفع ملوانان و در بازی برگشت ۲ بر یک به نفع سرخپوشان پایان یافت اما در سال ۸۴ این تیم پرسپولیس بود که در هر دو بازی رفت و برگشت را با نتیجه پرگل ۳ بر یک و ۴ بر یک از ملوانان برد.

ملوانان در نیم فصل اول ششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر در سال ۸۵ توانستند پرسپولیس را با نتیجه تساوی بدون گل متوقف کنند ولی در بازی برگشت سه امتیاز بازی را با نتیجه یک بر صفر به سرخپوشان واگذار کردند و در سال ۸۶ نیز ملوانان در نیم فصل اول به نتیجه تساوی رضایت دادند و پرسپولیسی‌ها در بازی برگشت ملوانان را با ۲ گل شکست دادند.

در نیم فصل اول هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر در سال ۸۷ نیز بازی دو تیم با نتیجه تساوی به پایان رسید و ملوانان در بازی برگشت توانستند پرسپولیس تهران را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهند اما در سال ۸۸و در جریان برگزاری نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور دو تیم پرسپولیس تهران و ملوان بندرانزلی در بازی‌های رفت و برگشت به نتیجه تساوی رضایت دادند.

دهمین دوره از رقابت‌های لیگ برتر، فصل درخشش ملوانان بود که در هر دو بازی رفت و برگشت توانستند سرخپوشان پایتخت را با نتیجه ۳بر۲ و ۲ بر یک شکست دهند.

آخرین رقابت دو تیم در لیگ برتر نیز در سال ۱۳۹۰ بود که ملوانان توانستند علاوه بر توقف تیم پرسپولیس در دیدار رفت با نتیجه تساوی، در دیدار برگشت نیز سرخپوشان پایتخت را با ۲ گل شکست دهند.

ملوان بندرانزلی که پس از ۶ فصل دوری از رقابت‌های سطح اول فوتبال بار دیگر توانست به لیگ برتر راه یابد از ابتدای رقابت‌ها تا کنون نتوانست نتایج خوبی را کسب کند و یک پیروزی، ۲ تساوی و ۵ باخت را در کارنامه عملکرد خود در نیم فصل را دارد و با کسب ۵ امتیاز از ۸ بازی و با یک بازی کمتر جایگاه پانزدهم جدول رده بندی را از آن خود کرده است.

ملوانان در صورت پیروزی در برابر پرسپولیس تهران می‌توانند دو پله در جدول رده بندی لیگ برتر صعود کنند و پرسپولیسی‌ها نیز در صورت کسب سه امتیاز این بازی با ۲۱ امتیاز درجایگاه نخست باقی بمانند.

سرخپوشان در حالی در انزلی به مصاف ملوانان می‌روند که حضور پنج بازیکن در اردوی تیم ملی فوتبال ایران و همچنین مصدومیت‌های جزئی تعدادی از بازیکنان این تیم احتمال تغییر در ترکیب اولیه پرسپولیس مقابل ملوان را افزایش داده است.

ملوانان در دیدار مقابل پرسپولیس تهران بازیکن محروم ندارد اما اکبر ایمانی به دلیل مصدومیت به بازی مقابل سرخپوشان پایتخت نمی‌رسد.

بازی‌های تیم پرسپولیس معمولاً از شبکه سوم به صورت زنده پخش می‌شود و طبق برنامه، بازی پرسپولیس ملوان نیز از شبکه سوم سیما و رأس ساعت ۱۷ روز پنجشنبه پخش می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران تا اطلاع ثانوی دیدارهای لیگ برتر بدون تماشاگر است ملوانان در این بازی حساس نیز از حمایت‌های هواداران پرشورش بی بهره اند که این امر نیز امتیاز خوبی برای سرخپوشان محسوب می‌شود.