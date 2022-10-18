تمدید ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری خزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «ناصر کرمی راد» در حاشیه نشست تخصصی پرورش دهندگان ماهیان خاویاری کشور که در بندر انزلی برگزار شد، اظهار داشت: طبق توافق ۵ کشور حاشیه دریای خزر در کنوانسیون منابع آبزی دریای خزر، ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری به تصویب رسیده که امسال یازدهمین سال آن است و طبق توافق صورت گرفته یک سال دیگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران در بازسازی ذخایر خاویاری سابقه طولانی دارد که حتی تا صد سال نیز می‌رسد، افزود: ایران یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری است که می‌خواهیم آن را توسعه داده و در کنار ممنوعیت صید تجاری، بازسازی ذخایر انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان ایران با بیان اینکه صید در دریای خزر صورت می‌گیرد؛ ولی هرچه که صید می‌شود، با هدف تولید و تکثیر به مراکز بازسازی ذخایر تحویل داده می‌شود، تصریح کرد: چهار مرکز بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در سه استان شمالی کشور داریم که دو مرکز استراتژیک بازسازی ذخایر ماهیان در استان گیلان، یک مرکز در مازندران و یک مرکز نیز در گلستان فعالیت دارند که ماهیان خاویاری مولدی که از دریا صید می‌شود را تکثیر و رهاسازی می‌کنند.

کرمی راد با اشاره به اینکه برند خاویار ایران یکی از بهترین برندهاست، تاکید کرد: با توجه به کاهش شدید گونه‌های ماهیان خاویاری که در حال انقراض هستند حدود ۲ تا ۳ میلیون قطعه در وزن‌های بالا تکثیر و در دریا رهاسازی می‌کنیم.

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان ایران با بیان اینکه در تجارت خاویاری گونه فیل ماهی، رتبه یک را داریم و چین بعد از ما قرار دارد، گفت: در کل تجارت ماهیان خاویاری رتبه چهاردهم را داریم و سال گذشته ۱۶ تن خاویار پرورشی در کشور تولید شده که حدود ۵.۵ تن آن صادر و در حدود ۱۱ تن در بازار داخلی مصرف شده است.