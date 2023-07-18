ممنوعیت صیدماهیان خاویاری منجر به توسعه مزارع پرورش این ماهیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین همایش ملی ماهیان خاویاری در ۲۷ تیر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۸ جولای روز خاویار ایران برگزار شد. ناصر کرمی راد، مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شیلات ایران گفت: خاویار شناسنامه ایران در جهان است. در واقع از گذشته این محصول با نام ایران تا امروز جایگاه خود را حفظ کرده است.

وی با بیان اینکه هر کالای لوکسی با کلمه خاویار همراه است، افزود: پیش تر تجارت خاویار با صید پیش می‌رفت اما از سال ۲۰۱۰ میلادی که صید تجاری ماهیان خاویار دریای خزر ممنوع شد تولید و پرورش آن آغاز شد.

وی ادامه داد: در دهه ۶۰ زنگ خطر برای ماهیان خاویار دریای خزر به صدا درآمد از این رو از ۳ دهه قبل مولدسازی ماهیان خاویاری کلید خورد. بنابراین امروز مزرعه پرورش ماهیان خاویاری از شمال تا جنوب ایران در حال انجام و توسعه است.

مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شیلات ایران تصریح کرد: سال ۱۳۹۲ فاز نخست توسعه ماهیان خاویاری آغاز شد و در آن سال کسی باور نداشت بتوانیم ۱۰۰ تن ماهیان خاویاری معادل ۱۰ هزار تن گوشت این نوع ماهی را در کشور پرورش دهیم.

کرمی راد اظهار کرد: در فاز دوم برنامه ویژه برای توسعه این ماهیان در نظر داریم که در کنار صید تجاری، توسعه متوازن تولید ماهیان خاویار در کشور به شکل پایدار حفظ شود.

وی با بیان اینکه خاویار ایرانی یک مزیت جهانی است، گفت: هر مجموعه که تولید را آغاز می‌کند باید بازار آن را هم فراهم کرده باشد کشور در حوزه تولید ماهیان خاویاری و تجارت آن بازار جهانی را در اختیار دارد.