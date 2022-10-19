کوروش بابائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: این آثار در زمینه‌های مختلف مرتبط با زندگی مردم چهارمحال و بختیاری، صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، موسیقی، آواهای محلی، ادبیات شفاهی، مهارت‌ها، پخت فنون خوراک‌ها و غذاهای محلی، روش‌های انواع بازی‌های محلی، نحوه برگزاری مراسم گوناگون و همچنین آداب، رسوم و سنت‌های اهالی این استان است.‌

وی میراث‌فرهنگی ناملموس را به‌معنای رسوم، بازنمایی‌ها، تجلیات، دانش‌ها، مهارت‌ها و نیز ابزارها، اشیا، دست‌ساخته‌ها و فضاهای فرهنگی مرتبط با آن‌ها دانست و افزود: جوامع، گروه‌ها و گاهی هم افراد، میراث‌فرهنگی ناملموس را به‌عنوان بخشی از میراث‌فرهنگی خود می‌شناسند.‌

بابائیان تصریح کرد: هم‌اکنون تعدادی پرونده دیگر مرتبط با میراث‌فرهنگی ناملموس در چهارمحال و بختیاری تهیه شده است که پس از تکمیل آن‌ها، برای تصویب به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال می‌شوند.

‌وی با اشاره به مالکنون (آغاز کوچ عشایر) به‌عنوان یکی از رسم‌های عشایر کوچ‌رو چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مالکنون در ۱۳۹۴ ثبت ملی شده و هم‌اکنون در حال پیگیری برای ثبت جهانی است.

بابائیان به حضور ۲۵ هزار و ۱۱۰ خانوار عشایری با بیش از ۱۲۴ هزار نفر جمعیت در چهارمحال و بختیاری اشاره تأکید کرد: مالکنون یا کوچ عشایر این استان به‌عنوان دومین استان عشایری کشور پس از فارس، در فصل پاییز و به مقصد خوزستان انجام می‌شود.