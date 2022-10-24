زمین در اصغرآباد رباط کریم دهان باز کرد/ قنات خشکیده عامل فرونشست

به گزارش خبرنگار مهر، قنات خشکیده و قدیمی محله اصغرآباد در شهر رباط کریم فرونشست و چاله‌ای وحشتناک از خود به جا گذاشت.

هنوز عامل مستقیم این فرونشست مشخص نیست، اما گفته می‌شود، که شکستگی لوله و سرازیر شدن آب در یک قنات خفته علت فرونشست بوده که در دستور بازسازی و اصلاح قرار گرفته است.

بر این اساس عوامل امدادی و آتش نشانی شهرداری رباط کریم به محض وقوع حادثه در محل حاضر شده و ایمن سازی های لازم را انجام دادند.

در حال حاضر خطری شهروندان این منطقه را تهدید نمی‌کند.

سال‌ها است، کارشناسان از فرونشست به عنوان مخاطرات اصلی استان تهران به ویژه مناطق حاشیه‌ای اطراف شهر تهران یاد می‌کنند.