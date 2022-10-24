واکنش وزیر ورزش به انتقادات از حجاب الناز رکابی در ملاقات رسمی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی در حاشیه افتتاح آکادمی ملی جودو که امروز دوشنبه صورت گرفت در این مورد گفت: بعد از دیداری که به همراه رئیس پیشین کمیته ملی المپیک با آقای باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک داشتیم، تلاش ها برای سروسامان دادن به وضعیت جودو آغاز شد و خوشحالم که در راستای مذاکراتی که داشتیم توانستیم با همراهی رئیس فدراسیون جودو این رشته را به شرایط خوب گذشته برگردانیم و مشکلات را به حداقل برسانیم. امیدواریم که در آینده نتایج خوبی هم به دست بیاید.

وی در مورد تبدیل شدن برخی انجمن ها و سبک های رزمی به فدراسیون گفت: قرار نیست همه انجمن ها و سبک ها به فدراسیون تبدیل شوند. برخی انجمن ها حالت استقلال خواهند داشت و بعد از یک دوره زمانی اگر کیفیت خوبی داشتند تبدیل به فدراسیون می شوند و اگر هم پیشرفتی نداشتند به همان حالت قبل بازخواهند گشت. در مورد سبک های ورزشی هم همین اتفاق رخ خواهد داد.

حمید سجادی در مورد پرداخت بودجه به فدراسیون های ورزشی نیز گفت: تلاش کرده ایم که نیازهای فدراسیون های را برآورده کنیم. تفاهم نامه ها بهانه قانونی پرداخت بودجه ها هستند. هر فدراسیونی نیاز داشته به آنها به اندازه بضاعت مان کمک کرده ایم. آقای ساعی هم اگر به ما بگوید به فدراسیون تکواندو هم کمک می کنیم.

وی در مورد وعده ای که برای وارد کردن سیستم داوری فوتبال داده بود گفت: همانطور که قبلا هم قول داده بودم با فدراسیون فوتبال این موضوع را جلو بردیم و در آخرین صحبتی هم که با آقای تاج داشتیم تاکید کردند که با یک شرکت به توافق رسیده اند.

وی ادامه داد: در آخرین گزارشی که به من داده اند مذاکرات نهایی با این شرکت در حال انجام است و تمام توانمان را خواهیم گذاشت که از نیم فصل دوم از سیستم ویدئویی در فوتبال استفاده کنیم. تمام تلاشمان را در این مورد خواهیم کرد.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر این که بر روی تمام فدراسیون ها اشراف کامل دارد در مورد فدراسیون هایی که با سرپرست اداره می شوند گفت: تمام اشرافم را بر روی فدراسیون های دارای سرپرست خواهم گذاشت و جای هیچ نگرانی نیست. هر روز این فدراسیون ها را رصد می کنیم.

حمید سجادی در واکنش به این پرسش که چرا بعد از بازگشت الناز رکابی بلافاصله با او دیدار داشتید اما با قهرمانان دوومیدانی و وزنه برداری چند روز بعد دیدار کردید گفت: علت خاصی نداشت . برنامه ریزی می کنیم که همه ورزشکاران را ببینیم. قهرمانان زن و مرد برای ما هیچ فرقی نمی کنند و همه فرزندان ایران هستند.

وی ادامه داد: خانم رکابی خودش درخواست ملاقات کرد. به من پیغام دادند که ایشان می خواهد با وزیر ورزش دیدار کند و بعد به زنجان برود. ما هم برنامه ریزی کردیم تا شنونده صحبت های ایشان باشیم که همین اتفاق هم افتاد و درخواست هایشان را مطرح کردند.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: قبل از اینکه خانم رکابی به وزارت ورزش بیایند با آقای باخ صحبت کردند. این برای اولین بار است که باخ با یک ورزشکار ایرانی صحبت کرده است. سوالاتی را در مورد وضعیت شان از او پرسیده بودند. باخ فکر کرده بود که اتفاقات ناگواری برای خانم رکابی رخ داده است. اما آنهایی که این اطلاعات را به باخ داده بودند فراموش کرده بودند که الناز رکابی فرزند ایران است و همه حمایت ها از وی صورت خواهد گرفت.

سجادی ادامه داد: ایشان از من چندین خواسته داشتند. خانم رکابی حدود ۲۰ سال است که در سنگنوردی کار می کنند. به من گفت دوست داشتم شما را ببینم و در مورد بیمه و داشتن شغل صحبت کنم. ایشان گفتند که دوست دارد در کشور خودمان یک باشگاه داشته باشد و خواستند که ما کمک کنیم که یک باشگاه داشته باشند و به آموزش جوانان بپردازند.

وزیر ورزش در مورد انتقاداتی که به خاطر حجاب الناز رکابی در دیدار با وی صورت گرفته بود گفت: ایشان زمانی که آمدند لباس ورزشی و اسپورت پوشیده بودند و یک کلاه ورزشی بر سر داشتند و یک کلاه دیگر هم روی آن بود که یک تار مویشان هم بیرون نبود. حالا در تصاویر طوری دیده می شود که انگار حجاب را رعایت نکرده اند در حالی که یک تار موی ایشان هم پیدا نبود.

وی ادامه داد: برخی عزیزان انتقاداتی را مطرح کرده بودند که درست نبود. این که چرا لباس رسمی نپوشیده اند شاید به این خاطر بود که عازم سفر بودند و با لباس ورزشی آمدند که هیچ مشکلی هم نداشت.