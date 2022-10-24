به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی به‌عنوان نماینده دستگاه برگزیده، لوح تقدیر خود را از محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور دریافت کرد.

بر اساس این گزارش، مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی صبح امروز یکشنبه اول آبان ماه با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران و نمایندگان دستگاه‌های دولتی و عمومی و کارشناسان حوزه آمار و برنامه‌ریزی برگزار شد.