  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۰

با حضور معاون اول رئیس‌جمهور؛

وزارت ارتباطات به‌عنوان دستگاه برتر آمار و برنامه‌ریزی معرفی شد

وزارت ارتباطات به‌عنوان دستگاه برتر آمار و برنامه‌ریزی معرفی شد

به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از دستگاه‌های برتر آمار و برنامه‌ریزی معرفی و از آن تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی به‌عنوان نماینده دستگاه برگزیده، لوح تقدیر خود را از محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور دریافت کرد.

بر اساس این گزارش، مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی صبح امروز یکشنبه اول آبان ماه با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران و نمایندگان دستگاه‌های دولتی و عمومی و کارشناسان حوزه آمار و برنامه‌ریزی برگزار شد.

کد مطلب 5615869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها