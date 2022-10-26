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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۰۶

تصاویری از خورشید گرفتگی سوم آبان ماه ۱۴۰۱

تصاویری از خورشید گرفتگی سوم آبان ماه ۱۴۰۱

خورشید گرفتگی سوم آبان ماه ۱۴۰۱ توسط بسیاری از مراکز، مدارس و انجمن های مجهز به سیستمهای رصدی رویت شده و تصاویری به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خورشید گرفتگی روز سوم آبان ماه به وقت جهانی از ساعت ۹ صبح از شمال اروپا (جزیره ایسلند) آغاز شد و در ساعت ۱۳ در شمال اقیانوس هند به پایان رسید.

این گرفت در اروپا، شمال افریقا، کل خاورمیانه و بخشی از هند رخ داد. این خورشیدگرفتگی جزئی در سراسر ایران قابل مشاهده بود. کل گرفت در تهران ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه بود.

تعدادی تصاویر از این خورشید گرفتگی را در زیر می‌بینیم:

تصاویری از خورشید گرفتگی سوم آبان ماه ۱۴۰۱

تصاویری از خورشید گرفتگی سوم آبان ماه ۱۴۰۱

تصاویری از خورشید گرفتگی سوم آبان ماه ۱۴۰۱

تصاویری از خورشید گرفتگی سوم آبان ماه ۱۴۰۱

تصاویری از خورشید گرفتگی سوم آبان ماه ۱۴۰۱

تصاویری از خورشید گرفتگی سوم آبان ماه ۱۴۰۱

تصاویر بالا توسط دانش آموزان دبیرستان علامه طباطبایی ، جعفر اسحقی و مهدی پیلتن اعضای انجمن نجوم تبریز ثبت شده است.

کد مطلب 5617267

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