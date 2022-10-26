تصاویری از خورشید گرفتگی سوم آبان ماه ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، خورشید گرفتگی روز سوم آبان ماه به وقت جهانی از ساعت ۹ صبح از شمال اروپا (جزیره ایسلند) آغاز شد و در ساعت ۱۳ در شمال اقیانوس هند به پایان رسید.

این گرفت در اروپا، شمال افریقا، کل خاورمیانه و بخشی از هند رخ داد. این خورشیدگرفتگی جزئی در سراسر ایران قابل مشاهده بود. کل گرفت در تهران ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه بود.

تعدادی تصاویر از این خورشید گرفتگی را در زیر می‌بینیم:

تصاویر بالا توسط دانش آموزان دبیرستان علامه طباطبایی ، جعفر اسحقی و مهدی پیلتن اعضای انجمن نجوم تبریز ثبت شده است.