بیش از ۱۹۲ میلیارد ریال کمک مردمی در جشن عاطفه ها جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور جلالی با اشاره به جمع آوری ۱۹۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال کمک‌های مردم نوع دوست استان مرکزی در جشن عاطفه‌ها اظهار کرد: در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش ۱۶ درصدی هستیم.

وی با بیان اینکه این مبلغ نسبت به برنامه هدفگذاری شده با ۱۸۵ میلیارد ریال، ۴ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: ۱۲۰ میلیارد ریال از این کمک‌ها از ۳۴۳ مرکز نیکوکاری جمع آوری شده که با اولویت دانش آموزی بین خانوارهای هر محله و سایر اقشار نیازمند توزیع شد.