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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۸

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مرکزی:

بیش از ۱۹۲ میلیارد ریال کمک مردمی در جشن عاطفه ها جمع آوری شد

بیش از ۱۹۲ میلیارد ریال کمک مردمی در جشن عاطفه ها جمع آوری شد

اراک- معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مرکزی با اشاره به جمع آوری ۱۹۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال کمک مردمی در جشن عاطفه ها گفت: در مقایسه با برنامه هدفگذاری شده رشد ۴درصدی داشته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور جلالی با اشاره به جمع آوری ۱۹۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال کمک‌های مردم نوع دوست استان مرکزی در جشن عاطفه‌ها اظهار کرد: در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش ۱۶ درصدی هستیم.

وی با بیان اینکه این مبلغ نسبت به برنامه هدفگذاری شده با ۱۸۵ میلیارد ریال، ۴ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: ۱۲۰ میلیارد ریال از این کمک‌ها از ۳۴۳ مرکز نیکوکاری جمع آوری شده که با اولویت دانش آموزی بین خانوارهای هر محله و سایر اقشار نیازمند توزیع شد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی گفت: ۱۴۵ میلیارد ریال از این کمک‌ها کالا و شامل کیف، کفش، نوشت افزار و پوشاک بوده است.

جلالی افزود: کمک‌های مردمی به جشن عاطفه‌ها در استان مرکزی بین ۱۱ هزار و ۱۲۵ دانش آموز زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان توزیع شد.

وی گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ پایگاه در جشن عاطفه‌ها با شعار «باهم مشق محبت بنویسیم» کمک‌های مردمی این استان را جمع‌آوری کردند.

کد مطلب 5617386

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