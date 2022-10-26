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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۵۴

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

۱۸ هزار میلیارد ریال برای توسعه شهرستان کوهرنگ اختصاص یافت

۱۸ هزار میلیارد ریال برای توسعه شهرستان کوهرنگ اختصاص یافت

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۸ هزار میلیارد ریال برای توسعه شهرستان کوهرنگ اختصاص پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری صبح چهارشنبه در دیدار با مشاور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی کشور در امور ایثارگران بیان کرد: طرح توسعه شهرستان کوهرنگ به تصویب رسیده و مجموع اعتبارات این طرح به‌همراه مصوبات سفر استانی رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری ۱۸ هزار میلیارد ریال است.

وی افزود: جذب اعتبارات و اجرای طرح توسعه شهرستان کوهرنگ تحول بزرگی در راستای محرومیت‌زدایی از چهارمحال و بختیاری ایجاد می‌کند.

حیدری قسمتی از اعتبارات تخصیصی برای طرح توسعه شهرستان کوهرنگ را مربوط به تعهدات وزارتخانه‌ها اعلام و تصریح کرد: پیگیری تخصیص این اعتبارات از منابع ملی در دستور کار قرار دارد.

وی مشخص کردن شهرستان کوهرنگ به‌عنوان نقطه هدف در طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی کشور را از مصوبات سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری دانست و یادآور شد: انتظار می‌رود این بنیاد علاوه بر اقدامات دولت، برای محرومیت‌زدایی در مناطق محروم استان تلاش و مشارکت کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری توسعه کارخانه چادرمشکی شهرکرد به‌عنوان تنها تولیدکننده چادر مشکی در کشور را از تعهدات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران در سفر رئیس‌جمهور به استان اعلام و تأکید کرد: این کارخانه با تأمین نیاز داخلی، از خروج ارز و واردات چادر مشکی نیز جلوگیری کند.

وی با اشاره به آمادگی کامل چهارمحال و بختیاری برای فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری از سوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی کشور اظهار داشت: این بنیاد توسعه صنایع در اختیار خود در استان مورد توجه قرار دهد.

حیدری بیان کرد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی کشور با خرید، سرمایه‌گذاری و توسعه کشتارگاه صنعتی جونقان شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری و افزایش ظرفیت دامپروری از ۲ هزار و ۵۰۰ رأس به ۳ هزار رأس در محرومیت‌زدایی و توسعه بخشی از کشاورزی استان کمک کند.

کد مطلب 5617470

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