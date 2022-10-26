به گزارش خبرنگار مهر، سعید جعفری ظهر چهارشنبه در بازدید از شرکت صنعتی دریایی در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه دریا و صنایع مرتبط با دریا است که باید بیش از پیش حمایت شود.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح بومی‌سازی شناورهای خدمت‌رسان به سکوهای نفتی دریایی خبر داد و بیان کرد: سکوهای نفتی نیازمند شناورهای خدمات‌رسانی هستند که بخش عمده آنها خارجی هستند.

مدیرکل صنایع دریایی و ریلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از انجام مراحل ثبت سفارش شناورهای خدمات‌رسانی خبر داد و اضافه کرد: با مشخص شدن همه متقاضیان، هماهنگی‌های لازم برای ثبت سفارش این شناورها انجام می‌شود.

وی با اشاره به انجام برخی از این سفارش‌ها در بوشهر ادامه داد: تولید موتورهای شناورها در داخل یکی از برنامه‌های اولویت‌دار است که در حال حاضر تولید موتورهای سنگین دریایی به صورت بومی آغاز شده است.

جعفری با اشاره به تولید موتورهای برون نصب بنزینی و موتورهای دیزلی تصریح کرد: در حال حاضر چندین واحد داخلی در زمینه فعالیت می‌کنند و برخی از قدرت‌ها نیز بومی‌سازی شده است.

وی از رفع موانع پیش روی تولید شناورها و موتورها اضافه کرد: توسعه صنایع دریایی در استان بوشهر به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار است.