به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌اله محمدی با اشاره به محل استفاده از موتورسیلکت‌های آتش‌نشانی اظهار کرد: این وسایل تنها در بازار و مناطقی که خودروها نمی‌توانند حرکت کنند، امدادرسانی انجام می‌دهند و استفاده از آنها به این دلیل است که بخشی از عملیات را انجام دهند تا نیروها به محل حادثه برسند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با تأکید بر اینکه تعداد موتورهایی که در اختیار داریم، در حال حاضر کفایت می‌کند، یادآور شد: سازمان در حال حاضر ۶ دستگاه موتور سیکلت دارد و اگر نیاز داشته باشیم، تولید داخلی وجود دارد و می‌توانیم سریعاً موتورهای تولید داخل را عملیاتی کنیم.

وی از اضافه شدن تجهیزات جدید به سازمان آتش نشانی خبر داد و افزود: این تجهیزات در حال خریداری است که تا پایان سال قرارداد آن منعقد می‌شود و به ناوگان اضافه خواهد شد.

محمدی ادامه داد: ربات اطفا حریق در پالایشگاه‌ها تجهیزات جدیدی است و با توجه به اینکه نزدیک شدن به شعله‌‎های آتش برای آتش‌نشانان در حوادث پالایشگاه‌ها دشوار است، این ربات قوی در ارتفاع بالاتر، شعله‌ها را خاموش می‌کند و نیاز به نزدیک شدن به شعله‌های آتش نیست. این دستگاه برای اولین بار وارد می‌شود و در چرخه عملیاتی قرار خواهد گرفت که به ایمنی آتش نشانان و سرعت بخشیدن به اطفا حریق کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه انبارهای ما از لحاظ برخورداری از تجهیزات مشکلی ندارد و تجهیزات به صورت مرحله‌‎ای انبار می‌شوند، خاطرنشان کرد: اگر اتفاقی در کشور بیفتد از آتش نشانی تهران کمک گرفته می‌شود، لذا اگر بتوانیم تجهیزات را برای کمک به سراسر کشور فراهم کنیم، شرایط بهتری خواهیم داشت. اگر بودجه‌ای اختصاص پیدا کند که تجهیزات برای حوادث و مواقع بحرانی همچون سیل و زلزله در کشور آماده شود، استقبال خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه ایمنی بازار به صورت هر دو هفته یکبار در منطقه ۱۲ گفت: این جلسات بدون وقفه و مرتب برگزار و در هر جلسه به یک گروه مأموریت داده می‌شود که شرکت برق، گاز و نهادهایی از این قبیل اقدامات لازم را در راستای ایمنی انجام می‌دهند.

وی با اعلام اینکه تعداد ساختمان‌های ناایمن از ۱۲۹ به ۱۱۹ ساختمان کاهش یافته است، یادآور شد: در این زمینه مهم ارائه آمار نیست بلکه مهم این است که ایمنی انجام شود. ما فشار لازم را وارد می‌کنیم که ایمنی صورت بگیرد و تا پایان سال این عدد کاهش پیدا خواهد کرد. دادستانی نیز به خوبی وارد عمل شده و مسائل را رصد می‌کند.