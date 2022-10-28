تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت «جلال مقامی»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت جلال مقامی هنرمند صداپیشه، دوبلور توانمند و مجری پیشکسوت را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت هنرمند صداپیشه، دوبلور توانمند و مجری پیشکسوت آقای جلال مقامی موجب تأسف و تأثر گردید.

صدای دلنشین و اجرای برنامه‌های دیدنی ایشان در طول سال‌ها که با ذوق سرشار و هنرآفرینی همراه بود خاطرات خوش و ماندنی را در نزد مردم به یادگار باقی گذاشته است.

ضمن عرض تسلیت به جامعه هنری کشور، همکاران و خانواده گرانقدر، برای این هنرمند فقید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس‌مجلس‌شورای‌اسلامی