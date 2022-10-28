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۶ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۶

طی پیامی صورت گرفت؛

تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت «جلال مقامی»

تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت «جلال مقامی»

رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت جلال مقامی هنرمند صداپیشه، دوبلور توانمند و مجری پیشکسوت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت جلال مقامی هنرمند صداپیشه، دوبلور توانمند و مجری پیشکسوت را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت هنرمند صداپیشه، دوبلور توانمند و مجری پیشکسوت آقای جلال مقامی موجب تأسف و تأثر گردید.

صدای دلنشین و اجرای برنامه‌های دیدنی ایشان در طول سال‌ها که با ذوق سرشار و هنرآفرینی همراه بود خاطرات خوش و ماندنی را در نزد مردم به یادگار باقی گذاشته است.

ضمن عرض تسلیت به جامعه هنری کشور، همکاران و خانواده گرانقدر، برای این هنرمند فقید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس‌مجلس‌شورای‌اسلامی

کد مطلب 5618687
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      واقعا حیف شد یادش ماندگار 8

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