تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت «جلال مقامی»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت جلال مقامی هنرمند صداپیشه، دوبلور توانمند و مجری پیشکسوت را تسلیت گفت.
متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت هنرمند صداپیشه، دوبلور توانمند و مجری پیشکسوت آقای جلال مقامی موجب تأسف و تأثر گردید.
صدای دلنشین و اجرای برنامههای دیدنی ایشان در طول سالها که با ذوق سرشار و هنرآفرینی همراه بود خاطرات خوش و ماندنی را در نزد مردم به یادگار باقی گذاشته است.
ضمن عرض تسلیت به جامعه هنری کشور، همکاران و خانواده گرانقدر، برای این هنرمند فقید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمدباقر قالیباف
رئیسمجلسشورایاسلامی
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