به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سرگذشت ادیان و اندیشه‌های آسمانی» روز شنبه هفتم آبان از ساعت ساعت ۱۳:۳۰ در خانه کتاب و ادبیات ایران نقد و بررسی می‌شود.

این مراسم با حضور سید مرتضی العاملی، ابوذر ابراهیمی ترکمان، محمد مهدی ناصری و محمد آسیابانی برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای حضور در این مراسم می‌توانند به سالن سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و شهید برادران مظفرجنوبی، پلاک ۱۰۸، طبقه منفی ۱ مراجعه کنند.

همچنین علاقمندان برای حضور مجازی در این مراسم می‌توانند از طریق آپارات خانه کتاب و ادبیات ایرانی به نشانی aparat.com/khaneketab/live مراجعه کنند.