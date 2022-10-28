رئیس جمهور چین به زودی به ریاض سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،

«فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت که عربستان سعودی در جذب سرمایه گذاری خارجی چین، رتبه اول را در ۴ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ کسب کرده است.

بن فرحان در جلسه کمیته مشترک چین و عربستان، گفت که «شیء جین پینگ»، رئیس جمهور چین به زودی به عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

وی افزود که با حضور پینگ، سه نشست چین-عربستان، چین- کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین- کشورهای عربی برگزار خواهد شد.

در این راستا، «عبدالعزیز بن سلمان»، وزیر انرژی عربستان سعودی، به روابط تجاری بین کشورش و چین اشاره کرد و گفت: چین به اولین مقصد نفت عربستان سعودی تبدیل شده است.

بن سلمان در مورد وضعیت اقتصادی حال حاضر در جهان گفت: من هرگز شرایط یا بحران انرژی را که به این اندازه گسترش یافته باشد ندیده بودم، آنچه در حال حاضر می‌بینیم، می‌توان بدترین بحران انرژی جهان نامید.

این موضوع در چهارمین نشست کمیته فرعی طرح «کمربند و جاده، سرمایه‌گذاری‌های کلان و انرژی» که دیروز چهارشنبه از طریق فناوری ارتباط تصویری به ریاست لیان ویلیانگ وزیر انرژی چین برگزار شد.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت انرژی عربستان سعودی، این کمیته با هماهنگی کمیته مشترک عالی رتبه عربستان و چین که از طرف سعودی توسط محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی ریاست آن را بر عهده دارد، فعالیت می‌کند.

هدف اصلی از ابتکار کمربند و جاده این است که چین نقشی فعال در یک نظام چند قطبی داشته باشد و چین با این طرح به دنبال اصلاح نظام بین‌المللی است.

به عقیده کارشناسان این ابتکار به مراتب بیش

از توسعه ارتباطات خطی بین اروپا و آسیا است و در واقع پکن برای ایجاد یک شبکه جامع زیرساخت اوراسیایی تلاش می‌کند تا کریدور فرامنطقه‌ای پیوند مسیرهای زمینی و دریایی باشد.