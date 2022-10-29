ایران برنده گردشگری قطر ۲۰۲۲ می شود؟

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ رقابت در جام جهانی قطر تنها محدود به بازی فوتبال بین کشورها نیست. مسابقات جام جهانی در سراسر جهان بزرگترین رویداد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که خیلی از کشورها را درگیر خودش می‌کند. در این میان کشورها سعی دارند بیشترین نفع را از آن ببرند به خصوص کشورهای همسایه میزبان جام جهانی. ایران هم یکی از این کشورهاست که به واسطه همسایگی با کشور قطر تلاش می‌کند از فرصت جهانی مسابقات بهره ببرد اما آیا واقعاً توانسته از کوچک بودن کشور قطر، همسایگی منطقه آزاد کیش و آب‌های مشترک برای خود فرصت تراشی کند؟

به رغم آنکه مسئولان کشور اعلام کردند در حال فراهم کردن شرایط برای میزبانی از گردشگران جام جهانی قطر ۲۰۲۲ هستند، ولی چند روز مانده به آغاز مسابقات شرایط به گونه دیگری رقم خورده است.

جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور به تازگی گفته است: از شش ماه پیش اعلام کردیم با بیست هزار تخت برای هر نفر شب، آمادگی پذیرش مسافران جام جهانی قطر را داریم؛ اما تا الان یک نفر هم رزرو نداشته است. حتی برای کیش هم ما مسافر نداریم و تنها تعداد محدودی گردشگر داخلی قرار است از این ظرفیت استفاده کنند که آن هم با سهمیه فدراسیون است.

صحبت‌های حمزه زاده از آن نشأت گرفته که هر مسافر جام جهانی می‌بایست حداقل سه ماه قبل هتل رزرو کند اما چند روز مانده به مسابقات هنوز رزروی از سوی گردشگران خارجی اتفاق نیفتاده است نه در جزیره کیش و نه در شهرهای دیگر ایران!

بلیت بازی از صد تا هزار دلار!

این اتفاقات را حرمت الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران پیش بینی کرده و گفته بود که نمی‌توانیم از این جام جهانی هم مانند مسابقات قبل بهره ببریم.

الان بلیت بازی‌ها از ۱۰۰ دلار تا ۱۰۰۰ دلار به فروش می‌رود. تعداد سهمیه صد دلاری باید در اختیار هوادار واقعی ایرانی باشد نه خارجی‌ها

او حالا هم به خبرنگار مهر گفت: ما نه تنها از این فرصت استفاده نکردیم بلکه همیشه در مسابقات جام جهانی به دیگران نیز بهره رساندیم. حالا هم اگر ایران در این مسابقات بالا نرود باید مسئولان کشور از متولیان جام جهانی بازخواست کنند چون بالا رفتن در این گروه برای ایران راحت هست. اما نباید به گونه‌ای عمل شود که اتفاقات بدی پشت دروازه رقم بخورد. مجریان جام جهانی باید پاسخگو باشند. چون الان بلیت بازی‌ها از ۱۰۰ دلار تا ۱۰۰۰ دلار به فروش می‌رود. تعداد سهمیه صد دلاری باید در اختیار هوادار واقعی ایرانی باشد نه خارجی‌ها.

رفیعی گفت: تا الان هر کسی که قصد سفر به قطر را داشته برنامه ریزی های خودش را انجام داده است. مگر شرایط برای تهیه بلیت ارزان مهیا شود فرض بگیریم که بلیت با قیمت مناسب هم پیدا شود ولی الان مردم نمی‌دانند باید با چه قیمتی بلیت بازی تهیه کنند صد دلار یا هزار دلار.

رفیعی گفت: ما دو کشتی در ایران داشتیم که اخیراً به بندرعباس رفته است. از ۶ ماه پیش گفتند که قرار است برنامه ریزی کنند. اسم کشتی‌ها را اعلام می‌کردند و می‌خواستند آنها را به قطر بفرستند. درحالی که با مشکلات داخلی رو به رو شد. الان هم می‌بینیم که غول پیکرترین کشتی‌ها از فرانسه به قطر رفته اند و مشکل اقامت روی دریا را حل کردند. بنابراین حضور کشتی‌های ایران نمی‌تواند پاسخگو باشد. الان دیگر دیر شده است. شاید ما بازنده اقتصادی در این مسابقات باشیم. درحالی که نباید این طور می‌شد.

اگرچه ایران در این مدت توانسته با همکاری رایزنان خارجی اعلام کند که برای ورود مسافران جام جهانی به ایران تسهیلات ورود فراهم کرده و برای صدور ویزا تسهیلات ویژه‌تری گذاشته است اما در تلاش نیز بوده است تا با برپایی پاویون در کشور قطر حداقل سهمی در معرفی ایران به گردشگران این کشور داشته باشد در این زمینه علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: نه تنها برای ورود مسافران به کشور ایران تسهیلات ویزایی ایجاد کرده ایم بلکه با همکاری معاون صنایع دستی کشور پاویون معرفی ایران را نیز برپا کردیم تا بتوانیم صنایع دستی ایرانی را در قطر به معرض نمایش بگذاریم. همچنین تعدادی از راهنمایان گردشگری کشورمان در قطر به معرفی ایران می‌پردازند و کلیپ‌هایی نیز به چند زبان آماده پخش و انتشار است.

از طرف دیگر برای آن که ایرانی‌ها بتوانند از فرصت جام جهانی استفاده کنند ۶ مجری به عنوان شرکت‌های مجاز برگزار کننده تور جام جهانی انتخاب شده اند. این دفاتر با مجوز رسمی به عنوان عاملان فروش تور جام جهانی با رایزنی‌هایی که با طرف قطری انجام داده اند توانسته اند مجری فروش تورها شوند.

بلیت‌ها ارزان‌تر هم می‌شود

تورهایی که این مجری‌ها می‌فروشند با تنوع زیادی در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌گیرد تا هتل‌ها و پروازهای دلخواهشان را انتخاب کنند. در حال حاضر اگر کسی قصد خرید بلیت دو طرفه هواپیما هم به سمت قطر را برای روزهای اول جام جهانی بخواهد از طریق برخی از پلتفرم‌های فروش بلیت باید حدود ۱۴ میلیون تومان هزینه کند. همین پلتفرم‌های سفر، تورهای جام جهانی را حدود ۱۰۰ تا ۱۳۶ میلیون تومان می‌فروشند این تورها بنا به اعلامی که کرده اند شامل پرواز، هتل، بیمه می‌شود همچنین تغییر قیمت بستگی به تعداد بلیت‌های بازی دارد که از یک بازی تا سه بازی را در برمی گیرد. اما اگر مسافری بخواهد مستقیماً بلیتی از هواپیمایی‌های کشور قطر تهیه کند، می‌تواند بلیت را یک دو میلیون تومانی ارزان‌تر هم پیدا کند. این درحالی است که پیش از این بلیت هواپیما به سمت قطر هزینه‌ای سرسام آور داشت ولی چون هیچ آژانس و مسافری از آن استقبال نکرد طرف قطری هم مجبور شد تا قیمت‌ها را تعدیل کند.

بسته‌های ۱۰۰ میلیونی سفر را نخرید

درباره بلیت هواپیما و تور که بخش مهمی از هزینه‌های سفر به جام جهانی قطر را در برمی گیرد حرف و حدیث‌های زیادی مطرح بود. تا اینکه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که اخیراً سفری به قطر داشت به تازگی در حاشیه جلسه هیأت دولت به خبرنگاران درباره هزینه‌های حمل و نقل گفت: ما به مردم گفتیم بسته‌های ۹۰ میلیونی و ۱۰۰ میلیونی که به فروش می‌رسد را نخرند چون فرصت بسیار خوبی فراهم شده که بلیت کمتر از ۱۵ میلیون تومانی را برای سفر به قطر می‌توانند خریداری کنند. ما هواپیمای شاتل بین قطر و کیش گذاشته ایم. الان هم مقرر شد ایرانی‌ها به کیش بروند، در آنجا اقامت کنند و دو هواپیمای رفت و برگشت در کیش گذاشتیم. طوری که به قطر بروند فوتبال را تماشا کنند و به کیش برگردند و استراحت کنند و بعد به قطر بروند.

شاید برخی اعلام کنند که چطور می‌شود در مدت زمان کمی چند بار با بلیت حدود ۱۵ میلیون تومانی به قطر سفر کرد اما باز هم هزینه‌ها از ماندن در قطر ارزان‌تر شود. دلیلش آنجاست که هزینه هتل و خوراک در قطر گران است. به همین دلیل شاید بهتر باشد کسی که می‌خواهد سه بازی را ببیند در این فاصله به ایران بیاید و دوباره برگردد.

به نظر می‌رسد این بار هم برای مسابقات جام جهانی فرصت استفاده از ظرفیت اقتصادی آن برای ایران از دست رفته است چون زیرساختی برای میزبانی از مسافران جان جهانی در ایران ایجاد نشده است اما کاش حداقل می‌شد برای ایرانی‌هایی که قرار است به عنوان یار سیزدهم به قطر بروند شرایط بهتری برای هواداری فراهم شود. هر چند که ۲۹ آبان جام جهانی قطر ۲۰۲۲ کلید می‌خورد.