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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۱

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان:

وضعیت فضای آموزشی برخی مناطق استان کرمان استاندارد نیست

وضعیت فضای آموزشی برخی مناطق استان کرمان استاندارد نیست

کرمان - مدیرکل آموزش و پرورش کرمان خواستار همکاری دستگاه های مختلف کرمان برای استانداردسازی فضاهای آموزشی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی در جمع مدیران استان کرمان اظهارداشت: شهادت جمعی از دانش آموزان به ویژه دانش آموز سیرجانی علی اصغر لری گویینی را تسلیت عرض می‌کنیم این کار نشان داد تروریست‌ها هیچ ارزشی حتی برای کودکان قائل نیستند و فقط به دنبال نا امنی هستند.

وی عنوان کرد: یکی از اقداماتی که باید در استان انجام شود استانداردسازی برخی از مدارس در مناطق استان است، طی سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای بهبود فضای آموزشی انجام شده اما هنوز هم برخی از مدارس استاندارد نیستند و همه دستگاه‌ها باید برای حل این مشکلات پای کار باشند و بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: ۶۸۰ هزار دانش آموز در کرمان در ۶ هزار و ۲۰ مدرسه مشغول به تحصیل هستند و در تمام این مدارس کادر آموزشی مشغول به کار هستند و دانش آموزان به صورت کامل تحت پوشش قرار دارند.

وی خواستار تربیت دانش آموزان با توجه به نیازهای روز جامعه شد و گفت: در این خصوص معلمان متعهد جامعه پای کار هستند.

کد مطلب 5619396

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