نقش پررنگ دو استقلالی سابق در صدرنشینی پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر در حالی به پایان رسید که دو تیم استقلال و پرسپولیس توانستند در تهران با نتایج مشابه یک بر صفر از سد مس کرمان و هوادار عبور کرده تا به لطف تساوی بدون گل سپاهان با ۲۴ و ۲۲ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار بگیرند.

شاگردان گل محمدی که یک روز پیش از آبی پوشان به میدان رفتند، با تک گل شیخ دیاباته میهمان خود مس کرمان را شکست دادند تا صدرنشینی شان را تا پایان جام جهانی در این مسابقات قطعی نمایند.

در این صدرنشینی نسبتاً طولانی و بیش از یک ماه که قبل از تعطیلات لیگ نصیب پرسپولیس، یک مربی و یک بازیکن که از استقلالی‌های سابق بودند، نقش مهمی داشتند.

در حالی که آبی پوشان در هفته دهم و در دیداری خانگی مقابل آلومینیوم اراک با هدایت مهدی رحمتی با نتیجه بدون گل مساوی شدند، پرسپولیس همزمان توانست در بندر انزلی ملوان را با یک گل شکست دهد تا سرخ پوشان ۲ امتیاز از آبی پوشان فاصله گرفته و خود را در صدر جدول جدا کنند.

در هفته یازدهم هم شیخ دیاباته مهاجم فعلی پرسپولیس که سابق بر این دو فصل برای آبی پوشان به میدان رفت و با این تیم عنوان آقای گلی را هم به دست آورده بود تک گل ۳ امتیازی تیمش را زد تا فاصله ۲ امتیازی پرسپولیس و استقلال حفظ شود.

اگر امروز پرسپولیس با ۲ امتیاز اختلاف نسبت به استقلال به تعطیلات بلند مدت مسابقات رفت، نقش سید مهدی رحمتی و شیخ دیاباته دو استقلالی سابق در این صدرنشینی پر رنگ است.