به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، بیست و چهارمین مسابقه بین‌المللی نقاشی «نوازاگورا» کشور بلغارستان در سال ۲۰۲۲ با موضوع آزاد برگزار شد و از بین ۳۲۱۷ اثر از ۳۲ کشور هفت نفر از اعضای مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری موفق به کسب دیپلم افتخار از این دوره از مسابقات شدند.

اسامی برگزیدگان این مسابقه عبارتند از: پرنیا محمدی ۸ ساله از مرکز چوپار کانون استان کرمان، نازنین‌زهرا خاطری ۷ ساله از مرکز شماره ۱ کانون مهاباد استان آذربایجان غربی، النا امید ۱۴ ساله از مرکز شماره ۱ کانون اردبیل، فاطیما سلگی ۹ ساله از مرکز کانون نهاوند استان همدان، فاطمه مسعودی ۱۸ ساله از مرکز شماره ۲ کانون صفاشهر استان فارس، زهرا عسگری ۱۲ ساله از مرکز شماره ۱ کانون مشکین‌شهر استان اردبیل و پانیذ نیک‌بخت ۱۵ ساله از مرکز شماره ۱ کانون خوانسار استان اصفهان.

همچنین در بیست و چهارمین مسابقه بین‌المللی نقاشی «نوازاگورا» یک دیپلم افتخار به امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهدا شد.