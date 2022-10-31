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۹ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۲۲

مکاتبه تولیدکنندگان صنایع سلولزی با سران قوا؛

«قیمت گذاری تثبیتی» در حال ورشکسته کردن تولیدکنندگان است

«قیمت گذاری تثبیتی» در حال ورشکسته کردن تولیدکنندگان است

تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی در طوماری به رؤسای سه قوه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواهان رسیدگی به مشکلات خود از جمله قیمت گذاری تثبیتی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی در طوماری به رؤسای سه قوه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند.

در این طومار آمده است: بیش از ۱۵۰ واحدی تولیدی محصولات سلولزی بهداشتی (دستمال‌کاغذی) با ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰۰ هزار تن در سال و با سطح اشتغال بالا و گسترده در سراسر کشور، نقش مهمی در ارتقای سلامت و بهداشت جامعه بi خصوص در ایام بحران کرونا بر عهده داشته و در همان دوران سخت، با افزایش عرضه، کشورمان را از هرگونه واردات انواع دستمال‌کاغذی بهداشتی بی‌نیاز ساختند.

متأسفانه تولیدکنندگان این عرصه در چند ماه اخیر مواجه با سیاست‌گذاری غیرعلمی و غیراقتصادی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و خصوصاً در حوزه معاونت صنایع عمومی شده به‌گونه‌ای که هم‌اکنون به دلیل قیمت‌گذاری تثبیتی دستمال‌کاغذی از اردیبهشت ماه سال جاری و درعین‌حال افزایش مستمر قیمت تیشو (رشد ۲۴ درصدی ظرف ۵ ماه) به‌عنوان مواد اولیه بدون هیچ‌گونه نظارتی مواجه شده و به دلیل زیان دهی با کاهش تولید و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی روبه‌رو هستند و هیچ مرجعی پاسخگوی این سیاست غیراقتصادی نیست که چگونه می‌توان همزمان قیمت مواد اولیه تیشو که با انحصار در تولید و عرضه همراه است با نگاه بازار آزاد و عرضه و تقاضا مدیریت نمود و در عین حال قیمت محصول نهایی را با قیمت تثبیتی به ورشکستگی کامل هدایت کرد.

مکاتبات و حضور در جلسات پی‌درپی و پیگیری از مراجع مختلف مشکلی از تولیدکنندگان این صنعت را برطرف نکرده و تنگناهای اقتصادی این تولیدکنندگان در حال افزایش است. چنین شرایطی قطعاً به مرور زمان با کاهش تولید و اشتغال باعث کاهش عرضه و کمبود خواهد شد و مسئولیت کامل آن بر عهده مدیران مسئول مرتبط در وزارت صنعت معدن و تجارت است. مستحضر باشند که دو شرکت عمده تولید تیشو شامل شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری و شرکت زرین برگ پرشیا بi طور همزمان دستمال کاغذی نیز تولید می‌کنند و در کنار شرکت زرین رؤیا که جدیداً اقدام به تولید دستمال کاغذی نموده است، به دلیل بهره مندی از موقعیت مسلط اقتصادی و حمایت همه جانبه و اختصاصی از این شرکتها شرایط برای واحدهای کوچک بسیار سخت و ناگوار شده است.

ما به عنوان بخشی از تولیدکنندگان محصولات سلولزی ضمن ابراز شکوه و شکایت از این روند تبعیضی و ناعادلانه در اداره زنجیره تأمین دستمال‌کاغذی از حضرت‌عالی مجدانه استدعا داریم فریادرس تولیدکنندگان بوده و نسبت به اهمال و قصوری که تولیدکنندگان را در عصر و حرج قرار داده است رسیدگی فرمایند.

کد مطلب 5620612
سمیه رسولی

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