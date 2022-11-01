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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری:

نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در شهرکرد برپا شد

نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در شهرکرد برپا شد

شهرکرد_ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۶۰ هنرمند کشوری و استانی در سومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این استان حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جیلان شامگاه دوشنبه در آئین گشایش سومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به میزبانی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در این نمایشگاه ۱۸۰ غرفه از امروز تا جمعه هفته جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهرکرد برپا است.

وی با اشاره به حضور ۱۶۰ هنرمند از ۲۷ استان کشور در سومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به میزبانی چهارمحال و بختیاری افزود: در این نمایشگاه ۷۰ غرفه مختص هنرمندان ملی، ۲۰ غرفه مختص سوغات و ۹۰ غرفه مختص هنرمندان استان است.

جیلان تصریح کرد: از مجموعه این هنرمندان ۹۰ هنرمند از چهارمحال و بختیاری محصولات و تولیدات هنری خود را در ۹۰ غرفه به نمایش گذاشته‌اند.

وی یادآور شد: علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از غرفه‌های نمایشگاه ملی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ به محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهرکرد مراجعه کنند.

کد مطلب 5621545

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