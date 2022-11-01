گفتگوی لاوروف و چاووش اوغلو درباره «توافق غلات»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه این کشور با سرگی لاوروف همتای روس خود، تلفنی درباره «توافق غلات» گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ترکیه در این خصوص آمده است: وزرای خارجه ۲ کشور در این رایزنی بر لزوم نیاز به حصول تضمین‌هایی برای عدم استفاده از کریدورهای بشردوستانه برای اهداف نظامی تأکید کردند.

در همین ارتباط، وزارت خارجه روسیه روز شنبه در خصوص تعلیق توافقنامه غلات با اوکراین از سوی این کشور بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده بود: مسکو نمی‌تواند ایمنی کشتی‌های بار خشک غیرنظامی شرکت کننده در توافق غلات دریای سیاه را تضمین کند و اجرای این توافق را از امروز برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق در می‌آورد. در ۲۹ اکتبر، ارتش اوکراین تحت پوشش یک کریدور بشردوستانه ایجاد شده به عنوان بخشی از اجرای «ابتکار دریای سیاه» برای صادرات محصولات کشاورزی کی یف، حملات هوایی و دریایی گسترده‌ای را با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشتی‌ها و زیرساخت‌های روسیه انجام داد. طرف روسی نمی‌تواند ایمنی کشتی‌های بار خشک غیرنظامی شرکت کننده در «ابتکار دریای سیاه» را تضمین کند و اجرای آن را از امروز برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق در می‌آورد. دستورالعمل‌های مربوطه به نمایندگان روسیه در مرکز هماهنگی مشترک در استانبول که حمل و نقل اوکراینی‌ها را کنترل می‌کند، داده شده است.

وزارت دفاع روسیه نیز پیشتر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: مسکو مشارکت در معامله غلات را به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام مسکو به دنبال حملات به کشتی‌های ناوگان دریای سیاه روسیه از سوی نیروهای اوکراین با پهپاد انجام شده است. روسیه این اقدام کی یف را محکوم می‌کند.

بنابر اعلام مسکو، در این حمله که به وسیله ۹ پهپاد هوایی و ۷ پهپاد دریایی انجام شد، ناوگانی مورد حمله قرار گرفت که طبق توافق مورد حمایت سازمان ملل متحد و ترکیه مسئول تأمین امنیت کاروان صادرات غلات اوکراین است.

گفتنی است که ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند. تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده‌اند.

یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا درمی آورد.

روزنامه اسپانیایی «ال پایس» با استناد به داده‌های منتشره از سوی سازمان ملل و نیز آمار مربوط به ردیابی کشتی‌ها در گزارشی اعلام کرد که دست کم ۳۸ درصد غلات صادر شده از اوکراین به مقصد کشورهای اتحادیه اروپا ارسال شده است، این در حالیست که بر اساس توافق اخیر میان روسیه و اوکراین و با میانجیگری سازمان ملل بنا بود این غلات به کشورهای در حال توسعه آفریقا صادر شود.